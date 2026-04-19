Positive Überraschung: Haselünne setzt auf neues Trainerduo

– Foto: Haselünner SV

Mit Raqne da Paixẫo übernimmt ein ehemaliger Profi und erfahrener Trainer die 1. Herrenmannschaft. Unterstützt wird er von Waldemar Sailer, gemeinsam sollen sie neue Impulse setzen und die sportliche Entwicklung vorantreiben.

Beim Haselünner SV gibt es Bewegung auf der Trainerposition: Mit Raqne da Paixẫo übernimmt ein ehemaliger Profi und erfahrener Trainer die Verantwortung für die 1. Herrenmannschaft. An seiner Seite steht Waldemar Sailer, der aktuell die 2. Herren des Vereins betreut.

Das neue Trainerduo steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, da bereits mehrere Abgänge feststehen. Parallel dazu läuft die Kaderplanung auf Hochtouren, um die Weichen für die kommende Saison zu stellen. Gemeinsam wollen da Paixẫo und Sailer neue Impulse setzen und die sportliche Entwicklung der Mannschaft vorantreiben.

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