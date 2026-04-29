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Positive Signale auf dem Trainingsplatz
Hannover 96 startet mit personellen Fortschritten in die neue Woche
Hannover 96 ist mit mehreren erfreulichen Nachrichten in die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben gestartet. Vor allem die Rückkehr zweier zuletzt verletzter Spieler sorgte zum Wochenbeginn für positive Eindrücke auf dem Trainingsplatz.
Elias Saad und Maik Nawrocki standen wieder vollständig mit der Mannschaft auf dem Rasen. Saad hatte zuletzt mit einer strukturellen Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel pausieren müssen, Nawrocki war durch eine Blessur im rechten Adduktorenbereich ausgebremst worden.
Beide absolvierten die Einheit planmäßig, verließen jedoch vor dem abschließenden Trainingsspiel vorzeitig den Platz. Ein übliches Vorgehen, um die Belastung nach längerer Pause kontrolliert zu steuern.
Pichler arbeitet individuell
Auch Benedikt Pichler machte den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr. Der Angreifer, der sich beim Auswärtsspiel in Darmstadt ein Hämatom an der Wade zugezogen hatte, absolvierte eine individuelle Einheit auf dem Platz.
Anschließend beendete der Österreicher das Training wie vorgesehen etwas früher. Damit bleibt ein zeitnahes Comeback zumindest im Bereich des Möglichen.
Leopold dosiert, Nachwuchskeeper dabei
Kapitän Enzo Leopold arbeitete derweil aus Gründen der Belastungssteuerung individuell in der Arena. Der Mittelfeldspieler erhielt damit ein angepasstes Programm.
Erneut in den Profibetrieb eingebunden war zudem U19-Torhüter Tom Lange, der weiter wertvolle Erfahrungen im Training der Lizenzmannschaft sammelt.
Für Hannover 96 kommen diese personellen Fortschritte zu einem wichtigen Zeitpunkt. In der entscheidenden Phase der Saison wächst die Hoffnung, mit einem breiten und nahezu vollständigen Kader in den Endspurt zu gehen.