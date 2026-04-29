Positive Signale auf dem Trainingsplatz

Elias Saad und Maik Nawrocki standen wieder vollständig mit der Mannschaft auf dem Rasen. Saad hatte zuletzt mit einer strukturellen Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel pausieren müssen, Nawrocki war durch eine Blessur im rechten Adduktorenbereich ausgebremst worden. Beide absolvierten die Einheit planmäßig, verließen jedoch vor dem abschließenden Trainingsspiel vorzeitig den Platz. Ein übliches Vorgehen, um die Belastung nach längerer Pause kontrolliert zu steuern.

Pichler arbeitet individuell Auch Benedikt Pichler machte den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr. Der Angreifer, der sich beim Auswärtsspiel in Darmstadt ein Hämatom an der Wade zugezogen hatte, absolvierte eine individuelle Einheit auf dem Platz. Anschließend beendete der Österreicher das Training wie vorgesehen etwas früher. Damit bleibt ein zeitnahes Comeback zumindest im Bereich des Möglichen.