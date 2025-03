»Positive Entwicklung«: Waldkirchen mit Top-Vorbereitung

"Von diesen zum Teil sehr überzeugenden Ergebnissen können wir uns nichts kaufen, trotzdem war es für das Selbstbewusstsein der Jungs nicht verkehrt. Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung, wir können personell derzeit nahezu aus dem Vollen schöpfen und haben eine positive Entwicklung", analysiert Waldkirchens Sportlicher Leiter Gundolf Hain. Momentan sind nur die beiden Langzeitausfälle Thomas Pilsl und Jonas Heß zu ersetzen, ansonsten sind alle Mann an Bord. "Im bisherigen Saisonverlauf mussten wir Eckpfeiler wie Keeper Simon Boxleitner, Routinier Manuel Karlsdorfer und Offensiv-Wirbelwind Lukas Schätzl einige Spiele ersetzen, das hat sich negativ bemerkbar gemacht. Wir befinden uns immer noch mitten im Umbruch und unsere vielen jungen Talente brauchen die Unterstützung der erfahrenen Kräfte, an denen sie sich orientieren können. Aber die Youngsters machen es immer besser und bereiten uns viel Freude", betont Hain.





In der Tabelle belegen Neuwirth, Resch & Co. zwar den achten Rang, der Vorsprung zur Relegationszone beträgt aber nur drei Zähler. "Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich eintüten. Das ist unsere klare Vorgabe und dafür müssen wir in den kommenden Wochen konstant punkten", weiß Gundolf Hain. Im Gegensatz zu vielen anderen Klubs hat der langjährige Landesligist noch nicht bekanntgeben, wie es über den Sommer hinaus auf der Übungsleiterposition weitergehen wird: "Mit der Arbeit unseres Trainerteams um Chefanweiser Rudi Damberger sind wir sehr zufrieden. Wir werden unsere kompletten Personalien bezüglich des Bezirksligateams zusammenfassen und demnächst eine Meldung dazu herausgeben", informiert der TSV-Funktionär.