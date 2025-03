Die sehr jungen Spieler des SSV Jahn Regensburg II (rechts Stürmer Marco Maul) haben die Aufgabe Bayernliga Nord angenommen. – Foto: Mario Wiedel

»Positive Entwicklung sichtbar«: Der "kleine" Jahn wird erwachsen Christoph Jank, Trainer des SSV Jahn Regensburg II, im Interview... Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SSV Jahn II Christoph Jank

Auf Platz 1 des FuPa-Powerrankings: Der VfB Eichstätt. Und das kommt nicht überraschend, hat man doch die Rühl-Truppe ganz vorne erwartet. Dahinter reiht sich aber mit dem SSV Jahn Regensburg eine Überraschung ein. Die blutjunge Truppe von Christoph Jank steckt zwar weiter im Tabellenkeller fest, kann aber auf eine enorm positive Entwicklung zurückblicken. Der 52-jährige Coach im Interview...

Christoph, seit elf Spielen ist der "kleine" Jahn ungeschlagen. Deine Mannschaft zählt somit zu den Teams der Stunde in der Bayernliga Nord. Überrascht Dich dieser positiv Lauf?

Es freut mich sehr, wie unsere sehr jungen Spieler die große Aufgabe in der Bayernliga Nord aktuell annehmen. Die Jungs trainieren jeden Tag sehr konzentriert und jeder Einzelne hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung vollzogen. Diese positiven Entwicklungen werden nun sichtbar.





Morgen, 14:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH





Ist der direkte Klassenerhalt angesichts der starken Form Deiner Jungs nun reine Formsache?

Mir ist wichtig, dass jeder Spieler in den Trainingseinheiten und in den Matches seine Grenzen verschiebt, dass jeder Spieler an seine Stärken glaubt und diese weiter ausbaut und dass jeder Spieler mit Freude und Überzeugung in die Spiele geht. Ich bin überzeugt, dass wir so noch Plätze in der Liga gutmachen.



Mitte Februar hast Du in einem FuPa-Interview betont, dass "wir nochmal eine Schippe drauflegen müssen". Ist das gelungen?

Wir haben uns in den Bereichen Zweikampfverhalten, dem Treffen von guten Entscheidungen in den Spielaktionen und in unserer Spielintensität weiter verbessert. Das freut mich sehr.



Spielt ihr mehr oder weniger eine klassische Saison einer jungen Profi-Reserve? Anfangs noch "zu grün" für den Herrenbereich, wächst das Team immer mehr - und erfüllt am Ende das Soll?

Wir sind in dieser Saison durchschnittlich noch einmal jünger als vergangene Saison. In einigen Spielen waren wir laut FuPa im Schnitt unter 19 Jahren. Es ist für unsere jungen Spieler eine große Herausforderung, gegen Mannschaften zu spielen, die oft um fünf Jahre älter sind. Es ist schön zu sehen, wie die Jungs mit den großen Aufgaben in den Spielen wachsen und mit welcher Energie wir Fußball spielen.







Christoph Jank liebt die Arbeit mit Talenten. – Foto: Mario Wiedel





Wichtig sind Dir und dem Jahn nicht die Ergebnisse, sondern auch die Entwicklung: Was hättest Du dann nach einem Spieltag lieber? Eine starke Leistung oder drei Punkte?

Das ist eine sehr gute Frage. Erfolge sind für eine Entwicklung wichtig. Ich bevorzuge eine starke Leistung, die mit drei Punkten gekrönt ist (schmunzelt).



Ist es für Dich als langjähriger Trainer der Zweitvertretung nicht zermürbend, jeden Sommer nach einer traditionell hohen Fluktuation ein neues Team aufzubauen?

Ich finde es eine schöne Aufgabe, junge, hochtalentierte Spieler zu unterstützen. Es macht mir große Freude die Jungs bei ihrer Entwicklung zu sehen und mit welcher Hingabe, Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft sie Tag für Tag ihr Bestes geben. Das gibt mir Kraft und macht mir Freude.



Am Wochenende geht's ins Kräuterdorf, zum TSV Abtswind: Steht Regensburg nach dieser Partie über dem Strich?

Wir schauen darauf, was wir beeinflussen können. Wir werden unser Bestes geben, um das Spiel zu gewinnen.



Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!