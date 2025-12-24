Positive Entwicklung honoriert

Der TSV 1900 Wabern hat kurz vor Weihnachten eine zentrale Weichenstellung vorgenommen und den Vertrag mit Patrick Herpe verlängert. Das gab der Verein über seine sozialen Medien bekannt.

Nach Angaben der Vorstände Christoph Bergmann und Maximilian Korell genießt Herpe im gesamten Verein großes Vertrauen. Seit seinem Amtsantritt habe er die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und maßgeblichen Anteil daran, dass sich der TSV in der Verbandsliga etablieren konnte – sowohl in seiner Doppelfunktion als Trainer als auch als torgefährlicher Leistungsträger auf dem Platz.

Der Verein wertet die Verlängerung als Entscheidung von hoher strategischer Bedeutung und setzt darauf, mit Herpe auch in den kommenden Jahren die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.