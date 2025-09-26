„Positive Anspannung" – BCF muss zum Kellerduell nach Polling

Der jüngste 3:2-Erfolg beim TSV Geiselbullach hat neue Zuversicht beim BCF Wolfratshausen erwachen lassen: Kann der Ballclub in der Liga doch mithalten? Der Einstieg in die Wochen der Wahrheit war schon mal nicht schlecht – „soll aber keine Eintagsfliege sein“, unterstreicht Florian Ächter. Vielmehr wolle man „die Besten“ aus der unteren Tabellenregion werden. Dazu braucht es freilich einen weiteren Dreier aus dem Duell der Schlusslichter beim SV Polling (So., 14 Uhr).

Unter der Woche bei der 0:2-Niederlage der Klosterdörfler in Penzberg machte sich der BCF-Coach allerlei Notizen: Wie staffeln sich die Pollinger bei Standards, in welcher Weise agieren sie mit und gegen den Ball? Angesichts zweier früher Gegentore und eines stärker werdenden Regens reichte es nur bedingt zu den erhofften Aufschlüssen. Über eines aber ist sich Ächter im Klaren: „Nach vorne hat Polling Geschwindigkeit. Und sie können dieses Tempo auch lange gehen.“ Hinzu kommen viele Zuschauer nahe am Geschehen, ein von der Nässe aufgeweichter Platz und ein Gegner, der selbst um das nackte Überleben kämpft: „Mit dieser Gemengelage musst du umgehen können.“