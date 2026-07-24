"Positiv überrascht": Mintard findet nach Umbruch schnell zusammen Fast schon wie gewohnt fand sich die DJK Blau-Weiß Mintard auch in der Vorsaison im Feld der Top-Teams wieder. Um das hohe Niveau aus der Vergagenheit zu bestätigen, muss der Klub zur kommenden Spielzeit allerdings eine beträchtliche Anzahl an Spielern neu in den Kader integrieren. Die ersten Testpsielergebnisse sind vielversprechend. von Markus Becker · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Marco Guglielmi sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die DJK Blau-Weiß Mintard ist in der vergangenen Saison als Tabellenvierter nur knapp an den Aufstiegsrängen der Landesliga vorbeigeschrammt. Im Sommer musste Trainer Marco Guglielmi jedoch besonders zwei schmerzhafte Abgänge verkraften: Lukas Mühlenfeld (18 Tore, zehn Vorlagen) schloss sich dem VfB Speldorf an, Ben Kastor (elf Tore, drei Vorlagen) wechselte zu SuS Haarzopf. Auch darüber hinaus tat sich personell in beide Richtungen viel. Die bisherigen Eindrücke der Vorbereitung lassen allerdings darauf schließen, dass Mintard den personellen Umbruch gut bewältigen kann.

Mit vier Siegen und einem Unentschieden blieb Mintard in den ersten fünf Testspielen ungeschlagen. Besonders bemerkenswert: Gegen die Oberligisten DJK TuS Hordel (3:1) und SpVgg Horsthausen (2:2) verkaufte sich die Mannschaft mehr als ordentlich. Zwar möchte Guglielmi den Ergebnissen keinen zu großen Stellenwert beimessen, einen positiven Effekt spricht er ihnen aber dennoch zu. "Richtig, man sollte alles nicht zu hoch bewerten, aber fürs Selbstvertrauen und die Stimmung in der Mannschaft sind die Testspiele sehr gut gelaufen für uns“, erklärt der Cheftrainer. Viele neue Gesichter hinterlassen direkt Eindruck Die Aufgabe war durchaus anspruchsvoll. Schließlich galt es, mit den Abgängen von Mühlenfeld und Kastor fast 30 Saisontore zu ersetzen. Dafür holte Mintard einige interessante Verstärkungen. Besonders Amar Pilavdzic kommt mit einer beeindruckenden Bilanz vom VfL Repelen, für den er in der vergangenen Bezirksliga-Saison 26 Tore erzielte und weitere 15 vorbereitete.

Auch Ben Ansorge, der zuletzt 17 Tore für den SuS Haarzopf erzielte, könnte in die hinterlassenenen Fußstapfen im Offensivbereich treten. Hinzu kommen spannende Ergänzungen wie der erst 21-jährige Sohail Nadi, der in der vergangenen Saison regelmäßig für den Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst auflief, oder Max Werner, der ebenfalls bereits Oberliga-Erfahrung für den SV Sonsbeck gesammelt hat und zuletzt für die Sportfreunde Hamborn spielte. Ein besonders außergewöhnlicher Werdegang findet sich bei Adeyemi Ayodele. Der US-Amerikaner wurde bei Houston FC und Texans SC Houston ausgebildet, spielte im Seniorenbereich mehrere Jahre in England und kam 2022/23 sogar auf zwei Einsätze in der Regionalliga Nord für die Kickers Emden. Nach Stationen im Raum Hannover und zuletzt beim FC Büderich II wagt der 22-Jährige nun in Mintard den nächsten Anlauf.