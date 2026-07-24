"Positiv überrascht": Mintard findet nach Umbruch schnell zusammen

Die DJK Blau-Weiß Mintard ist in der vergangenen Saison als Tabellenvierter nur knapp an den Aufstiegsrängen der Landesliga vorbeigeschrammt. Im Sommer musste Trainer Marco Guglielmi jedoch besonders zwei schmerzhafte Abgänge verkraften: Lukas Mühlenfeld (18 Tore, zehn Vorlagen) schloss sich dem VfB Speldorf an, Ben Kastor (elf Tore, drei Vorlagen) wechselte zu SuS Haarzopf. Auch darüber hinaus tat sich personell in beide Richtungen viel. Die bisherigen Eindrücke der Vorbereitung lassen allerdings darauf schließen, dass Mintard den personellen Umbruch gut bewältigen kann.
Mit vier Siegen und einem Unentschieden blieb Mintard in den ersten fünf Testspielen ungeschlagen. Besonders bemerkenswert: Gegen die Oberligisten DJK TuS Hordel (3:1) und SpVgg Horsthausen (2:2) verkaufte sich die Mannschaft mehr als ordentlich. Zwar möchte Guglielmi den Ergebnissen keinen zu großen Stellenwert beimessen, einen positiven Effekt spricht er ihnen aber dennoch zu. "Richtig, man sollte alles nicht zu hoch bewerten, aber fürs Selbstvertrauen und die Stimmung in der Mannschaft sind die Testspiele sehr gut gelaufen für uns“, erklärt der Cheftrainer.
Die Aufgabe war durchaus anspruchsvoll. Schließlich galt es, mit den Abgängen von Mühlenfeld und Kastor fast 30 Saisontore zu ersetzen. Dafür holte Mintard einige interessante Verstärkungen. Besonders Amar Pilavdzic kommt mit einer beeindruckenden Bilanz vom VfL Repelen, für den er in der vergangenen Bezirksliga-Saison 26 Tore erzielte und weitere 15 vorbereitete.
Auch Ben Ansorge, der zuletzt 17 Tore für den SuS Haarzopf erzielte, könnte in die hinterlassenenen Fußstapfen im Offensivbereich treten. Hinzu kommen spannende Ergänzungen wie der erst 21-jährige Sohail Nadi, der in der vergangenen Saison regelmäßig für den Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst auflief, oder Max Werner, der ebenfalls bereits Oberliga-Erfahrung für den SV Sonsbeck gesammelt hat und zuletzt für die Sportfreunde Hamborn spielte.
Ein besonders außergewöhnlicher Werdegang findet sich bei Adeyemi Ayodele. Der US-Amerikaner wurde bei Houston FC und Texans SC Houston ausgebildet, spielte im Seniorenbereich mehrere Jahre in England und kam 2022/23 sogar auf zwei Einsätze in der Regionalliga Nord für die Kickers Emden. Nach Stationen im Raum Hannover und zuletzt beim FC Büderich II wagt der 22-Jährige nun in Mintard den nächsten Anlauf.
Trotz der interessanten Personalien möchte Guglielmi keinen einzelnen Spieler hervorheben. "Im Moment müssen wir nicht über einzelne Spieler sprechen. Wir kommen übers Kollektiv und da liefert aktuell jeder eine starke Leistung ab. Wer am Ende in der Meisterschaft spielt, werden die nächsten Wochen zeigen. Deshalb kann ich jetzt zu einzelnen Spielern nichts sagen – alle sind interessant.“
Überhaupt zeigt sich der Coach bislang äußerst zufrieden mit der Entwicklung seiner neu zusammengestellten Mannschaft.
"Bis jetzt bin ich positiv überrascht von dem Team. Die Jungs haben schneller zueinander gefunden als erwartet. Es zeigt sich, dass wir tolle Charaktere verpflichtet haben. Auch die Spieler, die wir aus der Bezirksliga geholt haben, haben sich schnell an den Landesligafußball gewöhnt. Ich hätte ihnen dafür auch länger Zeit gegeben, das war aber gar nicht nötig, weil alle unglaublich ehrgeizig sind.“
Auch bei den Abgängen der beiden Top-Torjäger bleibt der Trainer optimistisch. Auch wenn sich der 50-Jährige in puncto Details nicht zu sehr in die Karten schauen lassen wollte, stellt er klar: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jeden Abgang gut ersetzt haben.“
Die ganz großen Ziele möchte der Tabellenvierte der Vorsaison dennoch nicht ausrufen. Als Favoriten auf den Aufstieg sieht Guglielmi zunächst die DJK Adler Union Frintrop. Doch auch dahinter schätzt er die Teams des SC Kapellen-Erft, DV Solingen, ESC Rellinghausen und Aufsteiger Rot-Weiss Essen II sehr stark ein. Die eigene Zielsetzung formuliert er bewusst zurückhaltend: "Wir sind zufrieden, wenn wir im oberen Tabellendrittel mitspielen können.“
Zugänge: Samuel Baffour (SC Croatia Mülheim), Adeyemi Ayodele (SV Iraklis Hellas Hannover), Yunosuke Seo (SuS Haarzopf), Ben Ansorge (SuS Haarzopf), Melvin Sijercic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Konstantin Sivevski (Ratingen 04/19 U23 II), Amar Pilavdzic (VfL Repelen), Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim), Max Werner (Sportfreunde Hamborn 07), Kejan Güzel (Duisburger FV 08), Sohail Nadi (SV Biemenhorst), Eliel Pierre Delphonse (SpVg Aurich), Kerem Harani (DJK Blau-Weiß Mintard)
Abgänge: Eren Güner (FSV Duisburg), Serkan Güzel (SV Scherpenberg), Max Haubus (hört auf), Matti Reino Wagener (2. Mannschaft oder hört auf), Lukas Mühlenfeld (VfB Speldorf), Noah Jecksties (VfB Speldorf), Ben Kastor (SuS Haarzopf), Noah Stemmer (unbekannt), Leon Fritsch (SC Velbert), Fatih Koru (DJK Blau-Weiß Mintard II)