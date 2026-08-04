Positionswechsel waren der Wendepunkt beim SV Hartheim-Bremgarten

Das Meisterteam des SV Hartheim-Bremgarten – Foto: Daniel Thoma

Es hat einige Anläufe gebraucht, jetzt ist es vollbracht: Der SV Hartheim-Bremgarten spielt kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A. Kapitän Nour Oueslati blickt auf die Aufstiegssaison zurück.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der SV Hartheim-Bremgarten. Bereits im Vorjahr war die Mannschaft von Trainer Thomas Wachenheim ganz nah dran am Aufstieg in die Kreisliga A, verpasste diesen aber auf dramatische Art und Weise gleich zwei Mal. In der regulären Runde zog der VfR Hausen II am letzten Spieltag dank eines 23:1-Kantersiegs gegen Vögisheim-Feldberg noch vorbei, später fehlte in der Aufstiegsrunde ein Tor zum Sprung in die Kreisliga A. In diesem Jahr aber ließ das Team um Kapitän Nour Oueslati als erneuter Vizemeister in der Aufstiegsrunde keine Zweifel aufkommen.

BZ: Welcher Satz fasst die vergangene Spielzeit am besten zusammen?