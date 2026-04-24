Posching fordert Schneiding - Kellerduelle in Auerbach und Winzer

Den SV Winzer und den SV Perkam erwarten am Wochenende richtungsweisende Spiele. – Foto: Maximilian Stahl

Mit dem Sieg über den bis dato makellosen Meister Osterhofen hat sich der TSV Oberschneiding die Pole Position für den Vierkampf um Platz zwei in der Kreisliga Straubing gesichert. Am 23. Spieltag wartet nun das spannende Gastspiel beim seit sieben Partien ungeschlagenen Schlusslicht Stephansposching. Schwere Auswärtsaufgaben warten auch auf den SV Neuhausen/Offenberg (in Lindberg) und den TSV Regen (in Osterhofen), während der SC Zwiesel zuhause die DJK Straubing erwartet. Im Abstiegskampf steigen in Winzer (gegen Viechtach) und Auerbach (gegen Perkam) zwei extrem bedeutungsvolle Partien, in denen die jeweiligen Heimteams mit Siegen den Klassenerhalt nahezu fix machen könnten. Eröffnet wird der Spieltag bereits heute Abend mit dem Duell zwischen dem SV Haibach und dem FC Langdorf.

Heute, 19:00 Uhr SV Haibach Haibach FC Langdorf Langdorf 19:00 PUSH

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Mit den letzten 30 Minuten gegen Straubing können wir zufrieden sein. Jetzt wollen wir endlich wieder dreifach punkten. Leider wird unsere Ausfallliste immer länger. Wir können aber ohne Druck aufspielen und versuchen uns Selbstvertrauen für das Totopokalendspiel zu holen."

Personal: Zu den Langzeitverletzten kommen noch Tobias Lex und Jakob Tobesch hinzu.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Der Heimsieg gegen Auerbach war hochverdient und ist das Ergebnis von harter Abend in den letzten Wochen. Jetzt geht es zum Flutlicht-Match nach Haibach, das eine richtig tolle Vorrunde absolviert hat. Für uns ist es wichtig, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bekommen und genauso aufzutreten wie in den vergangenen beiden Spielen."

Personal: Mit Nico Koller, Michael Pfeffer, Aaron Dankesreiter und Tobias Artmann fallen vier wichtige Säulen aus.



Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen TSV Regen TSV Regen 14:00 live PUSH

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir haben gegen einen starken TSV Oberschneiding verdient verloren. Die Niederlage ist aber abgehakt und wir wollen zuhause gegen den TSV Regen wieder zurück in die Erfolgsspur." Personal: Definitiv ausfallen wird Adrianos Biller. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Edrisa Lubega, Felix Stadler und Maximilian Schramm.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit der verdienten Niederlage gegen Lindberg mussten wir in der Tabelle leider ein wenig abreißen lassen. Am Samstag ist eine deutliche Leistungssteigerung nötig, um gegen die Meistertruppe aus Osterhofen bestehen zu können. Unseren Jungs wird hier sicherlich alles abverlangt, nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, um den Favoriten vielleicht ein wenig ärgern zu können." Personal: Sicher nicht dabei sind Lukas Lukaschik, Alex Gigl, Dominik Wölfl und Lukas Schmid.







Morgen, 14:00 Uhr SV Auerbach Auerbach SV Perkam Perkam 14:00 live PUSH

Günther Himpsl (Trainer SV Auerbach): "Nach der verdienten Niederlage in Langdorf erwarten wir eine positive Reaktion von der Mannschaft. Das wird aber gegen Perkam sicherlich nicht einfach werden. Positiv stimmt mich eine recht gute Trainingseinheit." Personal: Gegenüber der Vorwoche gibt es voraussichtlich keine Veränderungen.

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Gegen Winzer haben wir verdient einen für die Moral sehr wichtigen Punkt geholt. Jetzt geht's am Samstag in Auerbach weiter. Der SVA hat sich nach dem Trainerwechsel in Langdorf bestimmt mehr erhofft als eine 1:3-Niederlage. Wir müssen versuchen jetzt besser Fußball zu spielen und im Zweikampf besser zu werden, dann bin ich überzeugt, dass wir aus Auerbach auch was mitnehmen." Personal: Im Kader gibt es gegenüber dem vergangenen Wochenende keine Veränderungen.

Dem SC Zwiesel um Torjäger Günther Denk hilft im Heimspiel gegen Straubing nur ein Dreier weiter. – Foto: Maximilian Stahl







Morgen, 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel DJK SB Straubing DJK SR 16:15 live PUSH

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Die Leistung in Neuhausen war ganz in Ordnung, leider hat der Schiedsrichter mit 2-3 Fehlentscheidungen zu stark Einfluss genommen und uns drei Punkte gekostet. Sowas kommt halt dazu wenn's nicht so läuft. Wir sollten jetzt nicht auf die Tabelle schauen, sondern einfach wieder einen Sieg einfahren. Und damit sollten wir gegen ein zuletzt starkes DJK Straubing beginnen." Personal: Der Kader des SCZ bleibt unverändert.

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "In den letzten Spielen konnten wir beweisen, dass wir gegen ambitionierte Teams und Aufstiegskandidaten bestehen können. Auch wenn seit dem letzten Punktgewinn in Zwiesel schon vier Jahre vergangen sind, wollen wir nicht 80 Kilometer in den Bayerischen Wald fahren, um mit leeren Händen zurückzukehren. Es gilt, den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren." Personal: Die Situation bei den Gäubodenstädtern bleibt angespannt und der Kader wohl unverändert.







Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Regen konnten wir über die volle Dauer des Spiels eine starke Leistung zeigen und auch verdient gewinnen. Nun treffen wir am Sonntag zuhause auf den SV Neuhausen, für den es noch um den zweiten Platz geht und der dementsprechend auch auftreten wird. Wenn wir aber mindestens den Auftritt aus der Vorwoche bestätigen oder uns sogar noch steigern können, dann traue ich uns auch gegen diesen Gegner einen Sieg zu. Sollten wir ein paar Prozentpunkte nachlassen, dann wird es sehr schwer etwas zu holen." Personal: Lukas Weiderer, Maximilian Straub, Elias Schels, Ben Hofmann und Luca Probst können nicht mitwirken.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen den SC Zwiesel konnten wir wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen. Jetzt müssen wir Woche für Woche einfach konzentriert weitermachen und das Beste aus dieser Saison herausholen. In Lindberg erwartet uns nun wieder ein hartes Spiel. Der TSV ist zuhause eine absolute Bank und wenn wir nicht voll dagegenhalten, dann werden wir mit leeren Händen nach Hause fahren. Für uns heißt es also wieder Einsatz, Motivation, Lauf- und Kampfbereitschaft. Dann haben wir auch wieder die Chance etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Jonas Wandinger, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz und Dominik Schnar stehen auf der Ausfallliste. Zudem sind Nico Karl und Tim Kammerl angeschlagen. Personal: Jonas Wandinger, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz und Dominik Schnar stehen auf der Ausfallliste. Zudem sind Nico Karl und Tim Kammerl angeschlagen.









Die SpVgg Stephansposching um Kapitän Dominik Hafner will dem TSV Oberschneiding ein Bein stellen. – Foto: Maximilian Stahl







Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "In Viechtach haben wir alles versucht und erneut eine tolle Moral gezeigt. Im nächsten Heimspiel gegen Oberschneiding sind nun die Rollen klar verteilt. Die überragend besetzte Mannschaft geht mit großen Schritten Richtung Bezirksliga und ist aktuell das Nonplusultra in der Kreisliga. Wir stellen uns auf sehr viel Defensivarbeit ein und versuchen dennoch als Einheit unser Spiel durchzuziehen. In diesem Match traut uns eigentlich keiner was zu, genau das ist unsere Chance. Wir sehen mehr die Chance als das Risiko und alle sind motiviert. Personal: Moritz Retzer, Jonas Burmberger, Marcel Nothaft und Jonas Fink stehen nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Tobias Staudinger ist noch ungewiss.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Gegen Osterhofen haben wir uns für einen sehr mutigen, disziplinierten und leidenschaftlichen Auftritt mit drei Punkten belohnt. Wir haben uns einen klaren Matchplan zurechtgelegt und diesen dann über 100 Minuten durchgezogen. Riesen Respekt an die gesamte Mannschaft für diese Leistung. Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel jetzt abgehakt und wir konzentrieren uns auf eine sehr knifflige Aufgabe in Stephansposching. Der Mitaufsteiger hat nach der Winterpause beachtliche Ergebnisse eingefahren und ist wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt. Dementsprechend werden sie auftreten und in einem Heimspiel voll auf Sieg spielen. Wir stellen uns auf eine intensive Partie ein, die wir auf unsere Seite ziehen wollen." Personal: Ersatztorhüter Fabian Brunner ist am Daumen verletzt. Andreas Berovic fällt mit einer Zerrung aus. Spielertrainer Elias Zach hat sich eine starke Prellung des Brustbeins und des Herzbeutels zugezogen und fällt ebenfalls aus.





