Porzer Hoffnung nur von kurzer Dauer

Trotz einer zunächst engagierten Leistung musste sich die SpVg. Porz am Sonntag dem SSV Merten mit 1:4 geschlagen geben. In einem Spiel, das von wechselnden Stimmungen geprägt war, zeigte die Wendt-Elf bis zum dritten Gegentor viel Herz – letztlich aber ohne zählbaren Erfolg.

Die Partie begann aus Porzer Sicht unglücklich: Bereits in der 16. Minute nutzte Merten eine unübersichtliche Situation vor dem Porzer Tor und stocherte den Ball zum 0:1 über die Linie. Die Stimmung auf dem Platz, zunächst gut und erwartungsvoll, bekam den ersten Dämpfer. Dennoch blieb Porz im Spiel und hätte vor der Pause fast den Ausgleich erzielt. Daniel Spiegel (38.) und Metin Kizil (42.) hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch beide Male rettete ein Mertener Abwehrbein in letzter Sekunde auf der Linie. Statt des Ausgleichs setzte Merten mit einem knallharten Flachschuss in der letzten Aktion der ersten Hälfte den nächsten Nadelstich und erhöhte auf 0:2 (45.).

Nach der Pause kehrte Porz mit großem Willen zurück auf den Platz. Der eingewechselte Gero Pletto traf mit einem platzierten Schuss zum 1:2 (49.) und sorgte für einen regelrechten Stimmungsaufschwung unter den Porzer Fans. Der Ausgleich lag in der Luft, das Spiel stand auf der Kippe. Besonders Niklas Heidemann sorgte auf der rechten Seite mit seinen mutigen Flankenläufen immer wieder für Gefahr, und Metin Kizil kämpfte unermüdlich im Sturmzentrum – auch wenn ihm das Glück im Abschluss fehlte.

Doch dann kam die kalte Dusche: Ein fataler Abwehrfehler lud Merten zum 1:3 ein (61.). Damit war der Porzer Widerstand gebrochen. In der Schlussphase dominierte Merten das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und erhöhte kurz vor Abpfiff noch auf 1:4 (90.).

Trainer Jonas Wendt zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Das war heute nicht gut. Das wissen wir. Wir haben aber jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Es kommt nun auf die nächsten Spiele an, am Mittwoch in Schafhausen, dann am Sonntag gegen Hennef. Da sind wir gefordert.“

Porz wird sich nun schnell schütteln müssen. Die Leidenschaft, die bis zum 1:3 zu sehen war, macht Mut für die kommenden entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.