Metin Kizil (re.) und die SpVg Porz wollen mit sieben Punkten aus drei Spielen die Vereinsbestmarke knacken. – Foto: Christian Kreuer

Porz will Vereinsbestmarke: "Lieber schmutzig 1:0 gewinnen..." Teutonia Weiden noch ohne Torerfolg Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Weiden SpVg Porz

Die SpVg Porz ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen stark in die Mittelrheinliga gestartet und könnte mit einem weiteren Sieg einen historischen Vereinsstart hinlegen. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Jonas Wendt den FC Teutonia Weiden, der bislang punktlos blieb und mit 0:7 Toren am Tabellenende steht. Während Porz zuletzt einen spektakulären 4:3-Sieg gegen die Sportfreunde Düren feierte, unterlag Weiden zu Hause mit 0:3 gegen den FC Wegberg-Beeck.

Trainer Jonas Wendt sieht seine Mannschaft in einer neuen Rolle: „Es ist so, dass wir nicht als Underdog in das Spiel gehen. Wenn man die reine Tabelle betrachtet, gehen wir sogar als Favorit in das Spiel, da wir auch zu Hause spielen. Das ist auch natürlich unser Vorhaben, drei Punkte in den Porz zu lassen.“ Gleichzeitig warnt er davor, die bisherigen Niederlagen des Gegners falsch einzuordnen, schließlich habe Teutonia Weiden ein schwieriges Auftaktprogramm mit dem Gastspiel beim Tabellenführer Bergisch Gladbach und gegen den FC Wegberg-Beeck gehabt. "Das sind beides Top-Teams. Es ist keine Schande, gegen solche Teams zu verlieren", so Wendt. Wendt: "Das werde ich nicht lange mitmachen können"

Für seine eigene Mannschaft fordert Wendt vor allem defensive Stabilität: „Wir wissen, dass sie null Tore geschossen haben. Wir wissen aber auch, dass wir sechs kassiert haben. Wir wissen um unsere offensiven Stärken, aber aktuell haben wir noch Probleme, so zu verteidigen, wie wir das wollen und wie wir uns das vorstellen. Und daher würde ich lieber schmutzig ein Spiel 1:0 oder 2:0 gewinnen als diese Dramaspiele. Das werde ich auch nicht lange mitmachen können.“ Die Vorbereitung auf das Duell verlief intensiv und man habe die Fehler genau analysiert. „Wir sind mit den Jungs sehr, sehr kritisch ins Gericht gegangen. Es war ein mega Training, eine heftige Intensität im Training, ein super Tempo im Training. Wir wollen definitiv zu Hause gewinnen und sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Vereinshistorisches schaffen können“, betonte Wendt. Personell sind alle Spieler einsatzbereit.