Porz unter Zugzwang gegen den „ausgeruhten“ Tabellenletzten

Die Parole für den kommenden Sonntag in Porz könnte deutlicher nicht sein: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Nach einer Durststrecke von sieben sieglosen Spielen in Folge steht die SpVg Porz vor einem wegweisenden Duell, das über die Leichtigkeit der kommenden Wochen entscheiden wird. Mit dem FC Pesch gastiert zwar das abgeschlagene Schlusslicht der Liga beim Tabellendreizehnten. Pesch gönnte sich eine unfreiwillige „Auszeit“ und gab die Punkte gegen Wegberg-Beeck kampflos ab – ein Umstand, der in Porz auf wenig Verständnis stößt.
Für Jonas Wendt und seine Mannschaft ist die Ausgangslage trotz des komfortabel wirkenden Sieben-Punkte-Vorsprungs auf die Abstiegsränge prekär. Da die direkte Konkurrenz aus Düren und Weiden vor machbaren Heimaufgaben steht, ist der Druck auf die Porzer spürbar gewachsen. Ein Dreier gegen Pesch ist am Sonntag absolute Pflicht, um nicht doch noch in den tückischen Sog der Abstiegsränge zu geraten.
„Wir wissen um die Wichtigkeit der Partie. Da die Konkurrenten zu Hause gegen Teams antreten, die keine absoluten Spitzenmannschaften sind, ist ein gewisser Druck da. Wir werden eine topmotivierte Elf ins Rennen schicken, die sich der Bedeutung der Partie vollauf bewusst ist. Die letzten Wochen und die aktuelle Lage machen natürlich etwas mit einem – das sind alles Menschen und junge Kerle. Aber ich bin überzeugt, dass wir gute Chancen haben, wichtige Zähler hierzubehalten“, findet Jonas Wendt klare Worte zur Bedeutung der Partie.
Ein Hoffnungsschimmer für den Gastgeber ist die leichte Entspannung im Lazarett. Mit Eung-yu Kim und Etienne Kamm kehren zwei wichtige Akteure in den Kader zurück, die der Mannschaft in den letzten Wochen schmerzlich gefehlt haben. „Das sind zwei Qualitätsspieler, die uns vor allem in der Breite guttun. Diese Personalien sind jedenfalls ein Lichtblick“, so Wendt weiter.
Kritik übt der Porzer Trainer hingegen an der jüngsten Entscheidung des Gegners. Dass der FC Pesch das vergangene Spiel aufgrund von Personalmangel und zur Unterstützung der zweiten Mannschaft absagte, hinterlässt bei Wendt einen faden Beigeschmack im Hinblick auf den Fairplay-Gedanken.
„Ich stelle die Entscheidung zumindest wettbewerbstechnisch infrage. Ich verstehe das Argument, Ende April die zweite Mannschaft zu unterstützen, da man danach keine Spieler aus der Ersten mehr abstellen kann. Dennoch ist es bedenklich, dass sie nun eine komplette Woche frei hatten, um Krankheiten und Verletzungen auszukurieren, nur um dann eine Woche später wieder anzutreten. In der 5. Liga halte ich das für fragwürdig, aber wir dürfen uns davon nicht stören lassen, sondern müssen unsere Hausaufgaben machen“, erklärt Wendt deutlich.
Trotz der klaren 1:6-Niederlage der Pescher im Hinspiel warnt Wendt davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. Die Kölner hätten in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie an guten Tagen jedem Gegner gefährlich werden können. Für Porz wird es darauf ankommen, kühlen Kopf zu bewahren: „Das sind individuell richtig gute Jungs, vor deren Art und Weise wir gewarnt sind. Es sind einige emotionale Kicker dabei – davon dürfen wir uns nicht anstecken lassen, sondern müssen unsere eigenen positiven Emotionen auf den Platz bringen.“