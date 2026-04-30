Porz unter Zugzwang gegen den „ausgeruhten“ Tabellenletzten

Der FC Pesch tritt die Reise zur SpVg Porz an. – Foto: Michael Schneiders

Die Parole für den kommenden Sonntag in Porz könnte deutlicher nicht sein: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Nach einer Durststrecke von sieben sieglosen Spielen in Folge steht die SpVg Porz vor einem wegweisenden Duell, das über die Leichtigkeit der kommenden Wochen entscheiden wird. Mit dem FC Pesch gastiert zwar das abgeschlagene Schlusslicht der Liga beim Tabellendreizehnten. Pesch gönnte sich eine unfreiwillige „Auszeit“ und gab die Punkte gegen Wegberg-Beeck kampflos ab – ein Umstand, der in Porz auf wenig Verständnis stößt.

Für Jonas Wendt und seine Mannschaft ist die Ausgangslage trotz des komfortabel wirkenden Sieben-Punkte-Vorsprungs auf die Abstiegsränge prekär. Da die direkte Konkurrenz aus Düren und Weiden vor machbaren Heimaufgaben steht, ist der Druck auf die Porzer spürbar gewachsen. Ein Dreier gegen Pesch ist am Sonntag absolute Pflicht, um nicht doch noch in den tückischen Sog der Abstiegsränge zu geraten.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SpVg Porz 1919 SpVg Porz FC Pesch Pesch 15:00 live PUSH

„Wir wissen um die Wichtigkeit der Partie. Da die Konkurrenten zu Hause gegen Teams antreten, die keine absoluten Spitzenmannschaften sind, ist ein gewisser Druck da. Wir werden eine topmotivierte Elf ins Rennen schicken, die sich der Bedeutung der Partie vollauf bewusst ist. Die letzten Wochen und die aktuelle Lage machen natürlich etwas mit einem – das sind alles Menschen und junge Kerle. Aber ich bin überzeugt, dass wir gute Chancen haben, wichtige Zähler hierzubehalten“, findet Jonas Wendt klare Worte zur Bedeutung der Partie. Rückkehr von Stammkräften "ein Lichtblick" Ein Hoffnungsschimmer für den Gastgeber ist die leichte Entspannung im Lazarett. Mit Eung-yu Kim und Etienne Kamm kehren zwei wichtige Akteure in den Kader zurück, die der Mannschaft in den letzten Wochen schmerzlich gefehlt haben. „Das sind zwei Qualitätsspieler, die uns vor allem in der Breite guttun. Diese Personalien sind jedenfalls ein Lichtblick“, so Wendt weiter.