Porz trotzt Favorit Wegberg-Beeck im Spektakel ein 3:3 ab

Die SpVg Porz hat zum Saisonauftakt der Mittelrheinliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim hoch gehandelten FC Wegberg-Beeck erkämpfte die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt nach einem 0:2-Rückstand ein 3:3-Unentschieden – und hätte am Ende sogar fast gewonnen.
„Wirklich ein unfassbares Fußballspiel“, bilanzierte Wendt, dessen Elf nach acht Minuten schon wie der sichere Verlierer aussah. Zunächst traf Marc Kleefisch, wenig später erhöhte Yannik Leersmacher nach einem Freistoß von der Mittellinie auf 2:0. "Das 1:0 war ein Tiefenlauf von Kleefisch. Das haben wir unter der Woche 500 Mal besprochen. Und dann ein direkter Freistoß von der Mittellinie. Es sind schon zwei Gegentore, die mich ärgern“, ärgerte sich der Coach, der die Partie aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus beobachten musste.
Doch Porz zeigte Moral, kämpfte sich zurück und verkürzte durch Etienne Kamm (27.) verdient. "Ab diesem Zeitpunkt, bis zur 75. Minute, waren wir die bessere Mannschaft. Ich traue mich, das gar nicht zu sagen, aber das waren wir“, so Wendt.
Nach der Pause glich Metin Kizil aus (46.), ehe Joker Andre Rosteck nach einer Ecke zur 3:2-Führung traf (63.). „Wir waren deutlich näher auf 4:2 als der Gegner am 3:3. Das 3:3 fiel ein Stück weit aus dem Nichts“, erklärte Wendt. Erneut war es Kleefisch, der für Wegberg-Beeck traf (77.).
In der Schlussminute drohte Porz der bittere Knockout: Ein Handelfmeter für die Hausherren – doch Torhüter Dominique Mittenzwei parierte. „Wenn wir hier mit einer Niederlage runtergegangen wären, das wäre schon maximal bitter gewesen. Die Jungs haben sich diesen Punkt mindestens, wenn nicht sogar mehr verdient“, sagte Wendt.
Trotz ausgelassener Chancen überwog beim Porzer Trainer die Zufriedenheit: „Das heute war ein Paradebeispiel, was Mentalität, Herz und Leidenschaft angeht. Wenn du 0:2 nach acht Minuten beim Topfavoriten der Liga zurückkriegst und hinten raus sogar der Gegner mit einem Punkt glücklich sein kann – dann sagt das wahnsinnig viel über meine Mannschaft aus.“