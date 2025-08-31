Die SpVg Porz konnte einen Punkt beim FC Wegberg-Beeck entführen. – Foto: Christian Kreuer

Porz trotzt Favorit Wegberg-Beeck im Spektakel ein 3:3 ab Wendts Team dreht 0:2-Rückstand und feiert Punkt mit Leidenschaft

Die SpVg Porz hat zum Saisonauftakt der Mittelrheinliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim hoch gehandelten FC Wegberg-Beeck erkämpfte die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt nach einem 0:2-Rückstand ein 3:3-Unentschieden – und hätte am Ende sogar fast gewonnen.

„Wirklich ein unfassbares Fußballspiel“, bilanzierte Wendt, dessen Elf nach acht Minuten schon wie der sichere Verlierer aussah. Zunächst traf Marc Kleefisch, wenig später erhöhte Yannik Leersmacher nach einem Freistoß von der Mittellinie auf 2:0. "Das 1:0 war ein Tiefenlauf von Kleefisch. Das haben wir unter der Woche 500 Mal besprochen. Und dann ein direkter Freistoß von der Mittellinie. Es sind schon zwei Gegentore, die mich ärgern“, ärgerte sich der Coach, der die Partie aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus beobachten musste.

Doch Porz zeigte Moral, kämpfte sich zurück und verkürzte durch Etienne Kamm (27.) verdient. "Ab diesem Zeitpunkt, bis zur 75. Minute, waren wir die bessere Mannschaft. Ich traue mich, das gar nicht zu sagen, aber das waren wir“, so Wendt. Nach der Pause glich Metin Kizil aus (46.), ehe Joker Andre Rosteck nach einer Ecke zur 3:2-Führung traf (63.). „Wir waren deutlich näher auf 4:2 als der Gegner am 3:3. Das 3:3 fiel ein Stück weit aus dem Nichts“, erklärte Wendt. Erneut war es Kleefisch, der für Wegberg-Beeck traf (77.).