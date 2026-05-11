Porz mit „riesiger Willensleistung“: Der Punkt zum Klassenerhalt?

Porz und Vichttal lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. – Foto: Ayhan Gündüz

Nach der 1:3-Pleite gegen den FC Wegberg-Beeck in der Vorwoche stand der VfL Vichttal im Heimspiel gegen Abstiegskandidat SpVg Porz unter Siegesdruck, um das Polster zur Tabellenspitze nicht noch größer werden zu lassen. Doch nach spektakulärem wie abwechslungsreichen Spielverlauf mitsamt Last-Minute-Treffer steht schlussendlich ein 3:3-Remis zu Buche. Während VfL-Co-Trainer Sanjin Talic nach Spielende seine eigene Mannschaft in die Verantwortung ruft, hebt sein Gegenüber Jonas Wendt die tolle Mentalität seiner Elf hervor.

Denn die SpVg präsentierte sich von Beginn an hellwach und willensstark: Nach nur drei Minuten verwertete Jan-Sekou Michler eine Vorarbeit von Top-Assistgeber Marciano Aziz zum frühen 1:0-Führungstreffer der Gäste (3.), bevor im direkten Gegenzug der Ausgleichstreffer durch VfL-Stürmer Yassine Ali Gnodi folgte (6.). Doch das Spiel beruhigte sich in der Folge nicht, sodass nur weiter zehn Minuten darauf Maciano Aziz zur erneuten Führung des Außenseiters aus Porz traf (16.), der zugleich den Pausenstand bedeutete. Auch im zweiten Abschnitt ging es munter weiter: Diesmal waren es die Hausherren, die in Person von Dogukan Türkmen früh auf 2:2 stellten (49.), ehe Luan Braun mit seinem ersten Saisontor zwanzig Minuten vor Schluss das Spiel drehte (70.). Als dann bereits alles nach einem knappen Heimsieg des Favoriten aussah, erzwangen die Gäste ein Eigentor von VfL-Verteidiger Jan-Hendrik Rother in der vierten Minute der Nachspielzeit (90+4.).

Durch den vorzeitigen Rückzug des FC Pesch konnte die SpVg Porz in der Vorwoche auf dem Papier drei Punkte verzeichnen, ohne überhaupt antreten zu müssen. In der aktuellen Gemengelage der SpVg durchaus bedeutsam. Mit 24 Punkten auf der Habenseite rangierte die Elf von Trainer Jonas Wendt vor Spielbeginn schließlich auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz, zehn Punkte vor Verfolger FC Teutonia Weiden. Da der Konkurrent jedoch an diesem Wochenende das „Freilos“ hatte und vom Nichtantritt des FC Pesch profitierte, musste aus Sicht der Gäste ein Sieg her, um den Vorsprung von zehn Punkten aufrechtzuerhalten. Daraus wurde schlussendlich zwar nichts, der Punktgewinn kann aber dennoch als klarer Erfolg gewertet werden.

SpVg-Coach Jonas Wendt blickt nach Spielende durchweg positiv auf den Auftritt seiner Mannen zurück und zeigt sich sehr angetan von der Moral seiner Elf: „Das war ein absolut verdienter Punkt für uns. Ich bin überzeugt, dass wir sogar als Sieger vom Platz hätten gehen können, wenn wir vor dem Tor noch etwas kaltschnäuziger agiert hätten und die nötige geistige Frische vorhanden gewesen wäre. Man darf nicht vergessen, dass Etienne Kam, Fabian Cordes und Eung-yu Kim nach ihren Verletzungen und mit nur sehr wenigen Trainingseinheiten über die vollen 90 Minuten gegangen sind - das war eine reine Willensleistung“, bilanziert der 43-jährige lobend. Dass seine Mannschaft gegen den Aufstiegsaspiranten aus Vichttal, gegen den es im Hinspiel noch eine 2:5-Niederlage gegeben hatte, sogar hätte gewinnen können, unterstreiche die starke Leistung seines Teams eindrucksvoll: „In der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich vier Tore erzielen können, und auch im zweiten Durchgang hatten wir große Chancen. Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen und sind weit über ihre Grenzen hinausgegangen, besonders nach dem Rückstand gegen einen so qualitativ so starken Gegner.“

Talic: „Sehr fahriges und technische unsauberes Spiel“

Gänzlich anders lautet derweil das Fazit auf der Gegenseite. Während die SpVg Porz durch den eroberten Punkt einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib geht, ist spätestens jetzt der Aufstieg des VfL Vichttal durch den Punktverlust vom Tisch. Mit nun 50 Punkten belegt der VfL den fünften Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 beträgt nach zwei sieglosen Spielen in Serie bereits sieben Zähler. Dabei sei das 3:3-Remis gegen den abstiegsgefährdeten Kontrahenten aus Porz auch aus Sicht von VfL-Co-Coach Sanjin Talic dem Spielverlauf gerechtfertigt. Das Resultat sei insbesondere auf einen unsauberen und unsouveränen Auftritt seiner Elf zurückzuführen:

„Der Ausgleich kurz vor Schluss ist aufgrund fehlender Cleverness in einigen Aktionen davor ärgerlich, aber dem Spielverlauf entsprechend verdient. Es war ein sehr fahriges und technisch unsauberes Spiel unserer Mannschaft. Porz hatte ein sehr hohes Energie-Level und haben uns über die gesamte Spielzeit beschäftigt“, erkennt der 45-jährige Co-Trainer auch die starke Leistung des Gegners an. Bereits am kommenden Freitag ist der VfL im Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat Teutonia Weiden gefordert. Ein Erfolg der Elf von Arandjel Avramovic würde kurioserweise zugleich den Klassenerhalt der SpVg Porz sichern.

Wendt mit Sonderlob für Keeper Tschunitsch

Dass die Wendt-Elf nun auf dem Sofa den vorzeitigen Klassenerhalt feiern könnte, sei aus den Augen des Cheftrainers allen voran auf den starken Auftritt von Schlussmann Lukas Tschunitsch zurückzuführen. Der 28-jährige Schlussmann feierte trotz körperlicher Beschwerden sein Saisondebüt und lieferte mit einigen Paraden den Grundstein für den Punktgewinn der SpVg, wie Wendt klar hervorhebt: „Wenn ich jemanden aus der Truppe hervorheben muss, dann Lukas im Tor. Er hat zwei Jahre lang kein Fußball gespielt, aber was er in der 80. Minute rausgefischt hat, war unglaublich. Er war körperlich so am Ende, dass er seinen eigenen Nachnamen nicht mehr hätte schreiben können, aber er hat uns diesen Punkt festgehalten“, lobt der Übungsleiter seinen Schützling in höchsten Tönen.



Auch dank ihm steht die SpVg nun mit einer komfortablen Ausgangslage dar und kann befreit ins bevorstehende Heimspiel gegen Tabellennachbar FC Hennef 05 gehen. „Wir sind jetzt natürlich sehr zufrieden, denn es müsste schon wahnsinnig viel passieren, damit wir noch einmal unten reinrutschen. Nach drei Jahren Abstiegskampf am Stück, der extrem an die Substanz geht, wäre es eine enorme Erleichterung, die letzten vier Spiele endlich entspannt angehen zu können“, schlussfolgert Wendt abschließend.