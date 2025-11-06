Porz mit Personalnot – Vichttal gewarnt: „Das wird kein Selbstläufer“

Doch die Formkurve der Vichttaler zeigt leicht nach unten: Nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen, zuletzt ein 0:0 gegen Wegberg-Beeck. Porz dagegen scheint in Schwung zu kommen. Vier Spiele ohne Niederlage, 27 erzielte Tore – nur Tabellenführer Bergisch Gladbach hat öfter getroffen.
Für Porz-Trainer Jonas Wendt ist die Marschroute klar: mutig, aber mit Respekt. „Wir wissen, dass wir an guten Tagen jeden Gegner ärgern können“, sagt er. Zwar müsse er personell umbauen – „zwei Topspieler fallen sicher aus, ein dritter steht auf der Kippe“ –, doch das Selbstvertrauen nach den jüngsten Leistungen sei groß.
„Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Gegen Hohkeppel, Fortuna Köln und selbst bei der Niederlage in Düren haben wir wirklich starke Leistungen gezeigt“, betont Wendt. Der Sieg in Pesch habe das Team zusätzlich beflügelt. „Wir wissen, dass wir offensiv immer gefährlich sind, kennen aber natürlich auch die Stärken von Vichttal. Sie haben eine herausragende Offensive und ein sehr gutes Umschaltspiel – das müssen wir unterbinden und da hellwach sein.“
Auch in der Tabelle sieht der Porzer Coach sein Team auf Kurs: „Der ganz große Druck ist aktuell nicht da. Wir haben erst ein Drittel der Saison gespielt, und durch die Drei-Punkte-Regel kann sich alles sehr schnell verändern.“ Der Blick geht dennoch nach vorn: „Wir gehen also selbstbewusst als Underdog in die Partie – gegen eine Mannschaft, die für mich nach wie vor zu den absoluten Topfavoriten der Liga gehört.“
Und sollte es mit einem Sieg klappen, hat Wendt schon eine außergewöhnliche Feieridee: „Falls wir das Spiel gewinnen, dann gehe ich am 11.11. als Helene Fischer durch die Straßen.“
Auch Vichttals sportliche Leitung weiß, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Philip Gibbons lobt den Gegner ausdrücklich: „Porz hat in den letzten vier Spielen sieben Punkte geholt, wir nur vier – das zeigt, dass uns am Sonntag ein intensives und anspruchsvolles Spiel erwartet.“
Vor allem auf einen Spieler wird Vichttal besonders achten: „Wir müssen den aktuellen Toptorjäger Kizil in den Griff bekommen und gleichzeitig offensiv unsere Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein.“
Die personelle Lage bleibt ist bei den Gästen unverändert. Nuredin Ali Kahn wird weiterhin gesperrt fehlen und Alexander Dollhopf ist noch verletzt. "Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzbereit“, so Gibbons.