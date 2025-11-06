Porz mit Personalnot – Vichttal gewarnt: „Das wird kein Selbstläufer“

Auch in der Tabelle sieht der Porzer Coach sein Team auf Kurs: „Der ganz große Druck ist aktuell nicht da. Wir haben erst ein Drittel der Saison gespielt, und durch die Drei-Punkte-Regel kann sich alles sehr schnell verändern.“ Der Blick geht dennoch nach vorn: „Wir gehen also selbstbewusst als Underdog in die Partie – gegen eine Mannschaft, die für mich nach wie vor zu den absoluten Topfavoriten der Liga gehört.“

Und sollte es mit einem Sieg klappen, hat Wendt schon eine außergewöhnliche Feieridee: „Falls wir das Spiel gewinnen, dann gehe ich am 11.11. als Helene Fischer durch die Straßen.“

Gibbons: „Porz ist aktuell in starker Verfassung“

Auch Vichttals sportliche Leitung weiß, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Philip Gibbons lobt den Gegner ausdrücklich: „Porz hat in den letzten vier Spielen sieben Punkte geholt, wir nur vier – das zeigt, dass uns am Sonntag ein intensives und anspruchsvolles Spiel erwartet.“

Vor allem auf einen Spieler wird Vichttal besonders achten: „Wir müssen den aktuellen Toptorjäger Kizil in den Griff bekommen und gleichzeitig offensiv unsere Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein.“

Die personelle Lage bleibt ist bei den Gästen unverändert. Nuredin Ali Kahn wird weiterhin gesperrt fehlen und Alexander Dollhopf ist noch verletzt. "Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzbereit“, so Gibbons.