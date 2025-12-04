„Porz kann jeden schlagen“ – Frechen-Coach Özbay warnt vor Wendt-Elf

Vor wenigen Monaten standen sich beide Mannschaften im Mittelrheinpokal gegenüber. Das 5:1 für Frechen war deutlich, doch aufgrund zahlreicher Wechsel bei Porz nur begrenzt aussagekräftig. Am Sonntag erwarten beide Seiten eine völlig andere Konstellation.

Frechen will weiter marschieren – und warnt ausdrücklich vor Porz

Okan Özbay blickt vor dem Heimspiel auf eine Mannschaft, die „bestens gelaunt“ ist und ihren Winter-Endspurt unbedingt fortsetzen will. Gleichzeitig vermeidet er jeden Anflug von Überheblichkeit. „Porz ist in der Lage, gegen jede Mannschaft stark aufzutreten und sie auch zu schlagen." Der 32-Jährige verweist auf Partien wie die lange Führung der Porzer in Vichttal oder den Sieg über Hohkeppel – Belege dafür, dass der Tabellenzwölfte an guten Tagen Topteams knacken kann. "Wenn das keine Warnung ist, dann weiß ich auch nicht“, so Frechens Coach.

Die Herangehensweise ist klar: Frechen will das Spiel kontrollieren, ohne sich von der erfahrungsgesättigten Porzer Art anstecken zu lassen. „Porz ist ein unangenehmer Gegner, spielt sehr erwachsener. Umso wichtiger wird es sein, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und Situationen rational lösen. Das klingt leichter, als es ist, wird aber entscheidend sein.“

Özbay spricht von einer insgesamt überzeugenden Formkurve – besonders die Leistungen und die Art und Weise wie die letzten Partien angegangen wurden, stimmen ihn positiv.

Personell allerdings ist die Lage angespannt. Tim Dilley und Leon Ruhrig sind angeschlagen, Hasan Ali fehlt gesperrt. „Ein Ausfall der beiden wäre alles andere als optimal. Trotzdem haben wir einen breiten Kader – wenn nötig, müssen andere in die Bresche springen.“ Ob beide rechtzeitig fit werden, entscheidet sich erst kurzfristig.

Porz setzt auf das Vertrauen in die eigene Arbeit

Die Drei-Niederlagen-Serie beunruhigt Jonas Wendt nicht übermäßig. „Es kann im schlimmsten Fall sogar passieren, dass wir fünf- oder sechsmal am Stück verlieren – der Rückrundenauftakt gegen Wegberg-Beeck ist schließlich auch kein Selbstläufer.“ Der 42-Jährige macht klar, dass sich an seiner inhaltlichen Arbeit nichts ändert: Vorrang hat der Klassenerhalt.

Frechen beschreibt er als „sehr stabile Mannschaft“, deren vertikale und tiefe Bälle immer wieder gefährlich werden. Gleichzeitig verweist er darauf, dass sein Team an guten Tagen mithalten könne – Beispiele hat es einige gegeben.

Den entscheidenden Unterschied in den letzten Wochen sieht er in vermeidbaren Momenten. „Gegen Düren waren wir klar spielbestimmend, verlieren aber kurz vor Schluss. Gegen Vichttal kassieren wir eine unnötige Gelb-Rote, verlieren danach zweimal die Zuordnung. Gegen Merten war es ein vermeidbarer Elfmeter.“ Die individuelle Fehlerquote müsse dringend sinken.

Personell fehlt Buhari-Ibn Tusina verletzungsbedingt, ansonsten steht der Kader bereit. Und trotz allem fährt Porz mit breiter Brust nach Frechen: „Wir freuen uns auf das Spiel. Ich freue mich auch darauf, Okan wiederzusehen – und hoffe, dass ich Sonntagabend schönere Nachrichten melden kann als in den letzten Wochen.“