– Foto: Christian Kreuer

Porz dreht verrücktes Spiel in der Nachspielzeit: "Puls war bei 240" Trainer Wendt spricht von „glücklichem Sieg", Demircan ist bedient.

Die Zuschauer in Porz erlebten am Sonntag ein packendes Mittelrheinliga-Duell. Die Sportfreunde Düren sahen beim Stand von 3:1 bereits wie der sichere Sieger aus, doch die SpVg Porz drehte in den letzten Minuten mit drei Treffern die Partie und gewann 4:3.

Düren hatte kanpp 100 Besuchern durch Marc Wollersheim früh doppelt zugeschlagen (25., 31.). Porz kam durch Andre Rosteck kurz vor der Pause zurück (44.), ehe Koray Karabulut auf 3:1 erhöhte (63.). Doch die Einwechselspieler machten den Unterschied: Taylan Gülmez traf in der 86. Minute zum 2:3, Gero Pletto glich nur eine Minute später aus (87.), und in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Buhari-Ibn Tusina den umjubelten Siegtreffer – vorbereitet vom eingewechselten Simon Zinzius. Porz-Trainer Jonas Wendt nahm seine Mannschaft kritisch ins Gebet: „Wir waren heute nicht gut und hatten in Halbzeit eins nie Zugriff auf die gegnerischen Sechser. Kapitale Nachlässigkeiten bei allen zweiten Bällen und es fehlte Wille und Einstellung, was ich so niemals stehen lassen kann und werde.“ Erst Umstellungen hätten das Spiel gedreht: „In der zweiten Halbzeit wurde es mit der Systemumstellung besser und noch besser nach personellen Wechseln, welche uns auf die Siegerstraße brachte."

Wendt: "Tut mir fast leid" Trotz der eigenen Schwächen zeigte er Respekt vor den Sportfreunden: „Der Gegner war sehr gut organisiert, ein guter Trainer. Es tut mir fast leid, dass sie ohne Punkte nach Hause fahren. Aber natürlich sind wir mit dem Start und den vier Punkten aus zwei Spielen sehr zufrieden.“ Sein persönlicher Puls sei auf Anschlag gewesen. „Mein Puls war beim Siegtreffer bei 240, aber das macht keinen Riesenunterschied, da mein Ruhepuls schon bei 175 liegt", so Wendt mit einem Augenzwinkern.