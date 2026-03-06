Porz-Coach Wendt tippt: „Merten wird einen Masterplan haben“

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Jonas Wendt steht seit 2018 an der Seitenlinie bei der SpVg Porz. Der 34-Jährige führte das Team von der Bezirksliga in die Mittelrheinliga und hat in der Winterpause seinen Vertrag um zwei weitere Jahre – bis 2028 – verlängert. Kizil, Rosteck und Co. sind mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet und haben damit bereits ein Polster von elf Zählern auf die Abstiegsränge. Am Wochenende könnte man diesen Vorsprung ausbauen, hätte Wendt da nicht einen Termin... 😉

1. FC Düren - VfL Vichttal

Ich schätze den Dürener Trainer sehr und glaube, dass sie auf dem Naturrasen gegen eine individuell bärenstarke Vichttaler Truppe einen Punkt mitnehmen werden.

⚽ mein Tipp: 2:2

SSV Bornheim - SV Bergisch Gladbach 09

Bornheim ist ein überragender Aufsteiger, nach dem vierten Spieltag haben sie knapp 1,7 Punkte im Schnitt geholt. Das ist ein Top-Wert. In Bornheim ist es zudem unangenehm, dennoch glaube ich, dass sich Bergisch durchsetzen und sich gut von der ersten Saisonniederlage erholen wird.

⚽ mein Tipp: 2:3

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 - SpVg Frechen 20

Königsdorf ist nicht so gut aus den Startblöcken gekommen. Hier sehe ich auch Frechen vorne, die ihren ersten Sieg im Jahr 2026 feiern möchten.

⚽ mein Tipp: 1:3

SV Eintracht Hohkeppel - SSV Merten

Merten ist individuell stark besetzt, nicht ganz so hochkarätig wie Hohkeppel, aber Bünni Kilic wird einen Masterplan haben, um auch das zweite Spiel gegen Hohkeppel für sich zu entscheiden.

⚽ mein Tipp: 1:2

SC Fortuna Köln II - FC Hennef 05

Hier sehe ich die Fortuna genau um dieses eine Tor einen Ticken stärker als Hennef.

⚽ mein Tipp: 2:1

FC Teutonia Weiden - SpVg Porz 1919

Wir reisen mit der zweiten Mannschaft an, da ich an dem Tag einen Pediküre-Termin habe und im Anschluss meine McDonald’s-Gutscheine einlösen muss.

⚽ mein Tipp: 26:0

Siegburger SV 04 - FC Wegberg-Beeck

Geiles Spiel. Siegburg mit breiter Brust, Beeck mit Top-Spielern und offenbar etwas mehr Ruhe im Verein als noch vor zwei Wochen. Daher Remis.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Pesch - Sportfreunde Düren

Ich glaube an meinen Freund Ali, dass er seinen ersten Sieg einfahren wird und punktetechnisch damit zu den Sportfreunden aufschließt.

⚽ mein Tipp: 2:0