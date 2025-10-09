Porz-Coach Wendt: "Haben keine Chance – und die wollen wir nutzen"

Zwischen Respekt und Entschlossenheit: Die SpVg Porz empfängt mit dem SV Eintracht Hohkeppel eines der formstärksten Teams der Liga – und will ausgerechnet gegen den Favoriten wieder in die Spur finden. Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge drücken aufs Gemüt, doch Trainer Jonas Wendt setzt auf den mentalen Befreiungseffekt: „Wir haben nichts zu verlieren.“ Hohkeppel reist dagegen mit vier ungeschlagenen Spielen und wachsendem Selbstvertrauen unter Trainer Abdullah Keseroglu an.

Trainer Jonas Wendt sieht darin allerdings auch eine Chance: „Tabellarisch gesehen hätten wir nach den Niederlagen lieber einen Gegner auf Augenhöhe gehabt, wo die Wahrscheinlichkeit zu punkten, höher ist. Andererseits haben wir in dem Spiel natürlich überhaupt nichts zu verlieren. Alles andere als eine Niederlage wäre eine große Überraschung.“

Dass die Aufgabe schwer wird, ist ihm bewusst. „Hohkeppel ist individuell natürlich überragend besetzt, mit Spielern, die Regionalliga-Format haben“, sagt Wendt. „Wir wissen, dass es unfassbar schwer wird, da etwas mitzunehmen. Da muss wirklich alles passen – die Leistung unserer elf Spieler, die Einwechselspieler, die taktischen Entscheidungen, selbst die Schiedsrichterentscheidungen.“

Trotz der klaren Kräfteverhältnisse will der Porzer Coach seine Mannschaft mutig auftreten sehen: „Wir haben unter der Woche viel aufgearbeitet, die Jungs auf die kommenden Spiele vorbereitet – auf Hohkeppel, Fortuna Köln und Vichttal. Selbst wenn nach diesen drei Partien ein Worst-Case-Szenario eintreten sollte und wir auf einem Abstiegsplatz stehen, ist die Saison noch lang. Jetzt geht es darum, gegen Hohkeppel mit freiem Kopf aufzutreten und alles reinzuwerfen.“

Wendt: "Haben alle Differenzen aus der Welt geschafft"

Von früheren Spannungen zwischen beiden Vereinen will Wendt nichts mehr wissen: „Die Brisanz der vergangenen Jahre ist weg. Ich habe ein gutes Verhältnis mit Hakan Ekmen, auch mit Apo Keseroglu habe ich mich ausgesprochen. Wir sind erwachsene Männer und haben alle Differenzen aus der Welt geschafft. Natürlich wird es in den 90 Minuten wieder hitzig, das ist normal – aber es geht sportlich zu.“

Trotz des Respekts glaubt Wendt an die eigene Chance. „Wir haben schon oft gezeigt, dass im Fußball alles möglich ist“, erinnert er sich. „Ob beim Sieg letzte Saison beim Bonner SC oder vor zwei Jahren gegen Hohkeppel – solche Tage gibt es. Da muss aber verdammt viel passen. Ich freue mich auf das Spiel, weil der Druck diesmal nicht bei uns liegt. Hohkeppel muss gewinnen, um oben dranzubleiben. Wir wissen, was unsere Aufgaben sind.“

Vor allem Leidenschaft will der 42-Jährige sehen: „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie von Sekunde eins bis zur 98. Minute ihr Herz auf den Platz lässt. Individuelle Fehler passieren, aber sie sind immer mit Leidenschaft dabei – und solange das so ist, kann ich mit allem leben.“