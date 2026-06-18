Portugiesischer Angreifer Afonso Moreira wechselt aus Lyon zu Bayer 04

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Afonso Moreira ist ein schneller, wendiger und trickreicher Angreifer mit einem guten Torabschluss und einem exzellenten Blick für seine Mitspieler“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Sein Tempo und seine intensive Spielweise passen ausgezeichnet zu unserer Mannschaft. Mit Afonso gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft und Kreativität im Offensivbereich. Wir freuen uns auf einen hochspannenden und entwicklungsfähigen Spieler im Trikot unserer Werkself.“

Der 1,76 große Moreira kommt mit großen Erwartungen und enormer Energie in die Bundesliga. „Ich bin sehr stolz und glücklich, künftig das Trikot von Bayer 04 Leverkusen tragen zu dürfen. Vom ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass dieser Klub hervorragend zu meinen sportlichen Ambitionen passt“, sagt der schussstarke Rechtsfuß. „Die Verantwortlichen haben mir in sehr wertschätzenden Gesprächen eine klare Perspektive aufgezeigt, sich intensiv mit meiner Situation und meinen Zielen beschäftigt und mir vermittelt, dass sie fest an mein Potenzial glauben. Diese Anerkennung hat mir viel bedeutet und war ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung zugunsten von Leverkusen.“