Portmann, Bohl und Co.: 19 Mann bleiben beim TSV Schott

Es sind so gut wie alle Eckpfeiler, es ist fast die komplette Riege der Stammspieler, die bereits die Verträge verlängert oder eine ohnehin bestehende Vereinbarung für die kommende Saison nochmals im Gespräch bekräftigt hat. Robin Balters, Stammkeeper vor der Winterpause, der Abwehrriegel mit Jan Just, Dominik Ahlbach und Nils Gans, an den Flügeln Silas Schwarz, Leon Kern, Shai Neal, Alexander Rimoldi und Jan Wiltink, das herausstechende Zentrum mit Etienne Portmann, Jost Mairose, Daniel Bohl und Johannes Gansmann, die Stürmer Takero Itoi, Jacob Roden und Righteous Vodi, dazu die Talente Benedikt Blum, Luca Wust und Florian Lang – sie alle werden bleiben.

Meeth "mega zufrieden"

„Ich bin mega zufrieden, zu so einem frühen Zeitpunkt schon so viele Zusagen zu haben, und das klassenunabhängig“, sagt Meeth. „Jungs in einem richtig guten Fußballalter, die viel zitierte Schott-DNA, unsere Prinzipien bei der Regionalität, Spieler, die eine Tradition mit dem Verein verbindet – das Paket sieht schon richtig gut aus.“ Was den Stamm angeht, ist die Zukunft von Lennart Thum, Elia Kukanda, Robin Rosenberger und Jan Schulz noch offen, ebenso wie bei einigen Talenten. „Sie werden nicht alle bleiben und nicht alle gehen“, blickt Meeth voraus, „wenn es Richtung Regionalliga geht, werden wir punktuell nachjustieren, aber was extern dazu kommt, ist wirklich punktuell.“