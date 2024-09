Porsche Fußball Cup 2024: FC Barcelona triumphiert erstmalig Internationales Jugend-Turnier der Spitzenklasse in Stuttgart.

In einem packenden Finale setzte sich der FC Barcelona gegen Borussia Mönchengladbach vor vollen Stadionrängen mit 4:2 durch. Das Finalspiel fand im prestigeträchtigen Robert-Schlienz-Stadion statt, das sonst als Trainingsstätte der Lizenzmannschaft des VfB Stuttgart dient. An diesem Tag jedoch avancierte die Arena zum Schauplatz eines hochklassigen Finalspiels bei dem der FC Barcelona als Sieger vom Platz gehen konnte.

Beim Porsche Fußball Cup wurde den Gästen am vergangenen Wochenende Nachwuchsfußball auf höchstem europäischem Niveau geboten. Am Clubzentrum des VfB Stuttgart traten Top-Vereine gegeneinander an, darunter die Jugendpartner der Porsche Jugendförderung „Turbo für Talente“ Borussia Mönchengladbach, FC Erzgebirge Aue, Red Bull Fußball Akademie Salzburg, Stuttgarter Kickers und Gastgeber VfB Stuttgart sowie Gastvereine wie der VfL Wolfsburg, FC Barcelona und FC Bayern München. Als spanischer Verein erweiterte der FC Barcelona erstmalig das internationale Teilnehmerfeld. In der Jugendakademie „La Masia" des spanischen Spitzenclubs wurden bereits Spieler wie Lionel Messi, Andrés Iniesta oder auch Lamine Yamal ausgebildet.

Neben jeder Menge Fußball-Action erwartete die Besucher ein sportliches Rahmenprogramm, darunter verschiedene Aktivierungstools für Zuschauer, eine Ausstellung von Porsche Sportwagen sowie einen Besuch des VfB-Maskottchen Fritzle.