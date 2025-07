Poreba kommt vom Erstliga-Aufsteiger HSV

Der im polnischen Legnica geborene Mittelfeldspieler Lukas Poreba war zuletzt zwei Jahre beim HSV in der 2. Bundesliga aktiv. Zuvor spielte er – seit seiner Jugendzeit bis 2022 – für den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin und absolvierte dort 98 Profi-Einsätze. Zur Saison 2022/2023 verließ Lukasz Poreba, der auf internationaler Ebene in 21 Spielen für polnische Junioren-Nationalteams zum Einsatz kam, seine Heimat und wechselte zum französischen Erstligisten RC Lens. Für Lens stand er in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz. Vor zwei Jahren schloss sich Poreba zunächst leihweise dem HSV an, der ihn in der folgenden Saison fest verpflichtete. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 37 Pflichtspiele für den Club.

„Mit der Verpflichtung von Lukasz haben wir weitere Qualität für unser Mittelfeld gewonnen. Er bringt genau die Dynamik, Übersicht und Intensität mit, die wir im Zentrum brauchen. Wir freuen uns, dass er unseren Kader ab sofort verstärken wird“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Lukasz Poreba ergänzt: „Die SVE hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen – und ich möchte diesen Weg mitgehen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in der neuen Saison wieder attraktiven und begeisternden Fußball zeigen. Ich freue mich sehr darauf, das Team kennenzulernen und dann direkt loszulegen.“