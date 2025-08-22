Porath wechselt von Kiel zu Schalke

Nach sechs Jahren verlässt Finn Porath die KSV Holstein und schließt sich dem FC Schalke 04 an. Der 28-Jährige absolvierte 186 Pflichtspiele für die Störche und war einer der prägenden Spieler der vergangenen Jahre.

Im Sommer 2019 vom Hamburger SV nach Kiel gewechselt, entwickelte sich Porath zu einer festen Größe bei Holstein. Insgesamt kam der Rechtsfuß auf 141 Zweitligaeinsätze und 31 Partien in der Bundesliga. Besonders in der Saison 2023/24 spielte er eine Schlüsselrolle: Mit vier Treffern trug er entscheidend zum historischen Aufstieg der KSV bei und wurde anschließend als Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Holsteins Trainer Marcel Rapp würdigte Porath als wichtigen Baustein der Mannschaft, der sportlich wie menschlich überzeugt habe. Auch Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe hob die Verdienste des Mittelfeldspielers hervor, betonte aber zugleich, dass man ihm derzeit nicht die gewünschte Perspektive bieten konnte.