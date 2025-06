Poppenberg legt nach: Janka wird Co-Spielertrainer

"Die Aufgaben und Herausforderungen im Seniorenbereich werden jährlich mehr, weshalb wir uns auf der Kommandobrücke breiter aufstellen, um dadurch unsere beiden Mannschaften bestmöglichst betreuen zu können. Mit der Verpflichtung von Reinhard ist uns ein weiterer Transfercoup gelungen. Mit ihm bekommen wir einen absoluten Qualitätsspieler mit höherklassiger Erfahrung, was uns sportlich nochmal einen Schub geben wird. Dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entschieden hat, freut uns sehr und bestätigt unsere positive Entwicklung im Verein", lässt der 1. Vorsitzende Marco Burmberger verlauten.

Nach einer ordentlichen Frühjahrsrunde mit nur einer Niederlage in acht Partien wollen Wirrer, Lederer, Früchtl und Co. in der neu formierten A-Klasse Grafenau eine gute Rolle spielen. Neben den Nachbarvereinen SV Schöllnach oder BC Außernzell bekommt man es dabei auch mit unbekannten Gegnern aus den Landkreisen Passau sowie Freyung-Grafenau zu tun. "Ich finde die Liga interessant, da man wieder mal ein paar neue Vereine und Anlagen kennenlernt. Für die A-Klasse sind es halt teilweise schon sehr weite Strecken. Von der Stärke her ist es schwierig einzuschätzen, da wir viele Vereine nicht kennen. Deshalb werden die ersten Spieltage interessant sein, welche Mannschaften hier auf sich aufmerksam machen können. Unser Team ist aber gut in Form und in der neuen Saison wollen wir wieder weiter oben angreifen", verkündet Burmberger.