Thomas Farrenkopf ist neuer Spielertrainer beim 1. FC Poppenberg. – Foto: Bernhard Enzesberger

Poppenberg: Farrenkopf übernimmt sofort, Nowak kommt ab Sommer Osterhofener A-Klassist setzt künftig auf ein Spielertrainer-Duo

Beim 1. FC Poppenberg hat es in der Winterpause einen Trainerwechsel gegeben. Ab sofort gibt Thomas Farrenkopf die Marschrichtung beim aktuellen Tabellenzehnten der A-Klasse Osterhofen vor. Der 38-Jährige betreute zuletzt drei Jahre lang den SV Garham II, zuvor stand er auch schon in Diensten der SG Nammering/Oberpolling II und des SV Rathsmannsdorf. Zur Saison 2025/26 rückt dann Dennis Nowak (33) an Farrenkopfs Seite. Der langjährige Abwehrchef des FC Handlab-Iggensbach wird die Position des Co-Spielertrainers einnehmen.

"Uns war es sehr wichtig, ab der Winterpause einen neuen Trainer präsentieren zu können, um den richtigen Impuls für die Zukunft zu setzen. Dass wir uns mit Thomas dann so schnell einigen konnten, war ein Glücksfall. Er ist ein erfahrener Trainer mit einer Top-Einstellung. Mit seiner ruhigen Art und seiner klaren Vorstellung, wie wir künftig wieder erfolgreicher Fußball spielen wollen, passt er ideal zu uns. Gemeinsam wollen wir nun wieder alle im Verein für neue Ziele motivieren und das Bestmögliche rausholen. Thomas selbst wird uns auch auf dem Platz weiterhelfen und unserem Spiel wieder mehr Struktur und Stabilität bringen", erklärt Poppenbergs Vorstand Marco Burmberger, der im Herbst nach dem Rücktritt von Spielertrainer Fabian Früchtl selbst interimsmäßig als Trainer eingesprungen war und die Mannschaft gemeinsam mit Reinhold Wirrer bis zur Winterpause gecoacht hatte.



Ab der Saison 2025/26 bildet dann Dennis Nowak gemeinsam mit Thomas Farrenkopf das künftige Trainer-Duo. Der groß gewachsene Innenverteidiger zählt seit fast 15 Jahren zu den Leistungsträgern beim FC Handlab-Iggensbach und wagt nun den Einstieg ins Trainergeschäft. "Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Dennis sind wir enorm happy, da er neben seiner Erfahrung genau das mitbringt, was uns seit Längerem ein bisschen gefehlt hat. Mit ihm haben wir künftig einen absoluten Abwehrchef und Leader in unseren Reihen, was unserer Mannschaft mit Sicherheit einen Push geben wird. Dennis ist sehr motiviert ins Trainergeschäft einzusteigen und will seinen Teil zur künftigen Entwicklung unserer Mannschaft beitragen", berichtet der sportliche Leiter Jonas Graßl.



Der sportliche Leiter Jonas Graßl (links) und Vorstand Marco Burmberger (rechts) mit dem künftigen Trainer-Duo Dennis Nowak und Thomas Farrenkopf. – Foto: Verein