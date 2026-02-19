Popp und Lattwein fehlen

– Foto: Wolfgang Zink

Noch mindestens 90 Minuten trennen die VfL-Frauen vom Einzug ins Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League. Nach dem 2:2 im Hinspiel im AOK Stadion ist vor dem Rückspiel bei Juventus FC alles offen – allerdings reist Wolfsburg mit personellen Sorgen nach Italien.

Das jüngste 1:1 gegen die SGS Essen in der Bundesliga lieferte nur begrenzten Rückenwind. Entsprechend lag der Fokus im Abschlusstraining klar auf dem Torabschluss. „Im Hinspiel waren wir nicht so effizient, wie wir es uns vorgenommen hatten“, sagte Lerch. Dennoch habe das 2:2 positive Wirkung entfaltet: „Natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht, aber das 2:2 gibt uns ein gutes Gefühl, weil wir zurückgekommen sind.“

„Lena Lattwein und Alexandra Popp fallen kurzfristig aufgrund eines Infekts aus“, bestätigte Stephan Lerch vor der Abreise. Dafür kehren Janou Levels und Camilla Küver in den Kader zurück.

Für das Rückspiel fordert der Trainer vor allem Spielkontrolle. „Jetzt gilt es, bei uns zu bleiben, clever zu agieren und uns von Juventus nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Den Rhythmus zu bestimmen, wird ein wichtiger Faktor sein.“

Auch Janina Minge sieht im späten Ausgleich ein Signal. „Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt und uns für diesen Glauben belohnt. Das spricht absolut für die Mentalität und den Charakter der Mannschaft.“ Gleichzeitig sei klar, worauf es nun ankomme: „Für das Rückspiel liegt der Fokus klar darauf, die Chancenverwertung zu steigern. Wir müssen einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner.“

Juventus reist ebenfalls ohne frisches Erfolgserlebnis in die Partie. Nach dem 0:0 gegen Lazio betonte Lia Wälti: „Wir können mithalten, das haben wir im Hinspiel gesehen. Wir müssen unsere Chancen nutzen und hinten besser verteidigen.“ Trainer Massimiliano Canzi verwies auf die Details: „Wir müssen auf die Details achten. Ich bin mir sicher, dass wir ins Viertelfinale einziehen können.“