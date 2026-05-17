Popp trifft doppelt zum Abschied

– Foto: Björn Kaisen

Als Alexandra Popp in der 57. Minute langsam Richtung Seitenlinie ging, erhob sich die Volkswagen Arena. Die Kapitänin klatschte ein letztes Mal mit Mitspielerinnen und Staff ab, winkte in die Kurve – und hatte da längst den Abend geprägt. Mit zwei Treffern führte sie die Frauen des VfL Wolfsburg zum 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg.

Auch danach blieb der VfL überlegen. Nürnberg verteidigte tief, kam offensiv kaum zur Entlastung. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Popp. Nach einem Foul an der Strafraumkante verwandelte sie einen Freistoß direkt zum 2:0 (40.) und sorgte damit für einen passenden Rahmen ihres letzten Heimspiels im Wolfsburger Trikot.

Die Wolfsburgerinnen kontrollierten die Partie früh und suchten immer wieder den Weg über die Außen. Bereits nach acht Minuten kam Popp erstmals gefährlich zum Abschluss, wenig später traf sie dann: Nach einer Flanke von Joelle Wedemeyer köpfte die Angreiferin zum 1:0 ein (13.).

Kurioses Gegentor, schnelle Antwort

Nach dem Seitenwechsel blieb Wolfsburg spielbestimmend, ohne zunächst viel Tempo in die Angriffe zu bringen. Emotional wurde es, als Popp unter großem Applaus ausgewechselt wurde und Lineth Beerensteyn ihre Position übernahm.

Kurzzeitig wurde es noch einmal unruhig. Ein weiter Abschlag von Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero sprang nach einem Missverständnis in der Wolfsburger Defensive direkt ins Tor zum 2:1 (76.). Die Antwort folgte jedoch schnell: Nur zwei Minuten später zog Janou Levels von rechts nach innen und traf sicher zum 3:1-Endstand.

„Die Mannschaft wollte Alexandra Popp vorne nochmal die Bühne geben, und dass sie dann zweimal trifft, passt natürlich perfekt“, sagte Trainer Stephan Lerch nach der Partie. Mit Platz zwei in der Bundesliga, dem Einzug ins Pokalfinale und dem Viertelfinale in Europa zog er insgesamt ein positives Saisonfazit.

VfL Wolfsburg: Johannes (69. Smolarczyk) – Wedemeyer, Dijkstra (69. Pujols), Bergsvand, Levels – Vallotto, Kielland, Peddemors – Huth (69. Zicai), Popp (57. Beerensteyn), Endemann (78. Bussy)

Ersatz: Bjelde, Kleinherne, Linder, Minge

1. FC Nürnberg: Romero – Homann (46. Grzywinska), Fördös (81. Thöle), Varley, Pollak (81. Svensson Senelius) – Guttenberger, Seguin – Proniez, Lein, Polaskova (59. Papai) – Günster (73. Turi)

Ersatz: Chaves, Mai, Senelius

Tore: 1:0 Popp (13.), 2:0 Popp (40.), 2:1 Romero (76.), 3:1 Levels (78.)

Gelbe Karten: Endemann / Lein

Schiedsrichterin: Lara Wolf

Zuschauende: 7.268 Zuschauende in der Volkswagen Arena.