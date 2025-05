Popp? Torsiello? Mögliche Guttau-Nachfolger vor der Haustür

Sportlich ist man durch mit Haching und Rostock – Gegner-Beobachtung scheidet also aus. Folglich kann es nur zwei Gründe für den Werner-Ausflug in den Sportpark gegeben haben: Ein Treffen mit Vertretern des FC Hansa, dem Interesse an Hobsch nachgesagt wird. Oder aber die Löwen haben wieder Spieler im Visier, die sie an die Grünwalder Straße locken wollen. Infrage kämen die beiden Sturmleihgaben: Fabio Torsiello (20, Darmstadt) und Leander Popp (19, Fürth). Schnelle, trickreiche Angreifer, beide am gefährlichsten, wenn sie über links kommen. Zuletzt war bei 1860 dort Julian Guttau zu Hause, doch bekanntlich läuft das Arbeitspapier des Edeltechnikers aus – und die Löwen konnten bislang weder eine Vertragsverlängerung präsentieren noch einen Spieler, der die Guttau-Position ab Sommer bekleiden soll.

Popp bis 2027 an Fürth gebunden – Leihgeschäft möglich