Popovic schießt den CSV Krefeld wieder in die Spur

Das Überraschungsteam von Trainer Christian Roeskens gewann auch das Verfolgerduell gegen Asterlagen dank dem 21. Saisontor von Goalgetter Maximilian Janssen mit 1:0 und ist urplötzlich – lange hatte es nicht danach ausgesehen – ein ernstzunehmender Kandidat für das Aufstiegsrelegationsspiel.

Die nächste Enttäuschung gab es derweil für den VfL Tönisberg: eine klare 0:3-Schlappe beim tief unten drin hängenden TuS Xanten. Auch dieser Ausgang spielt den Rindernern in die Karten. Deutlich unter die Räder kam der bisher so respektable Aufsteiger Borussia Veen in Repelen (5:0), wo der Ex-Tönisberger Mehmet Ügüdür als Spieler und Kapitän eine feste Größe ist. Nicht so richtig auf die Beine kommt Vorjahresabsteiger SGE Bedburg-Hau. 1:4 zuhause gegen den Tabellennachbarn Twisteden ist enttäuschend.