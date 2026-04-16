Pongratz, Attenberger und Koller: Arnschwang verpflichtet Trio Abstiegsbedrohter Bezirksligist verstärkt sich dreifach – einer der Neuen ist bereits spielberechtigt von Julia Baumann / red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Pongratz (links), hier mit Abteilungsleiter Andreas Sturm, ist einer der Sommer-Neuzugänge bei der DJK Arnschwang. – Foto: Baumann

Unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit wickelt Nord-Bezirksligist DJK Arnschwang die nächsten Neuverpflichtungen in trockene Tücher. Nach den ersten insgesamt vier Neuzugängen kann der Verein weitere Personalien verkünden. Zum Sommer kommt Dominik Pongratz, zudem kehrt mit Yannick Attenberger ein Eigengewächs an die Chamer Straße zurück. Außerdem hat sich kurzfristig ein sofortiger Wechsel von Luca Koller ergeben.

Dominik Pongratz ist mit seinen erst 20 Jahren ein junges Talent. Er war seit seinem Ausscheiden aus dem Juniorenbereich Teil des Landesliga-Kaders der SpVgg Lam und hat auf Landesliga-Niveau trainiert und gespielt (37 Einsätze). Er ist ein sehr variabler Spieler, der im Defensivbereich und im Mittelfeld auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. „Er bringt eine sehr gute Dynamik und Beweglichkeit mit und hat im Training voll überzeugt“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm. Für Pongratz ist der Wechsel nach Arnschwang der „richtige Schritt“, um sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, so der Neuzugang.



Mit Yannick Attenberger kommt ein Arnschwanger Eigengewächs zurück. Der 23-Jährige ist ein dynamischer und beidfüßig spielender Kicker, der im Mittelfeld auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. „Wir sind froh, dass er wieder zu uns kommt“, betont Sturm. Attenberger war vor seinem einjährigen Intermezzo beim Landesligisten TB 03 Roding ein wichtiger Spieler bei der DJK. „Wir hoffen, dass wir von seiner dort gesammelten Erfahrung profitieren können“, meint Sturm. Attenberger selbst sagt: „Ich wollte zurück zu meinem Stammverein, bei dem ich meine ersten Schritte im Seniorenbereich gegangen bin. Ich freue mich sehr, wieder mit vielen bekannten Gesichtern und Freunden auf dem Rasen zu stehen!“ Zudem hätten ihn die „vertrauensvollen Gesprächen mit der Abteilungsleitung“ und das Konzept überzeugt.





Mit Yannick Attenberger kehrt ein Arnschwanger Eigengewächs vom TB 03 Roding zur DJK zurück. – Foto: Baumann





Des Weiteren hat sich ein kurzfristiger Wechsel ergeben: Luca Koller kam vom ASV Cham (U19) und hat bereits zwei Spiele für die DJK absolviert. Aufgrund der aktuell sehr angespannten Kadersituation aufgrund der vielen Ausfälle von verletzten Spielern kommt dieser Neuzugang sehr gelegen. Der 19-Jährige ist ein schneller und gleichzeitig robuster Flügelspieler, der eine gute Jugendausbildung in der Kreisstadt durchlaufen hat. Dass er ein talentierter Fußballer ist, zeigt auch, dass er es sogar bis in die Junioren-Bayernauswahl geschafft hat. „Luca hat in seinen ersten beiden Einsätzen für die DJK bereits gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler sein kann und der Mannschaft sofort weiterhilft“, betont der Arnschwanger Abteilungsleiter.