Pongratz, Attenberger und Koller: Arnschwang verpflichtet Trio

Unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit wickelt Nord-Bezirksligist DJK Arnschwang die nächsten Neuverpflichtungen in trockene Tücher. Nach den ersten insgesamt vier Neuzugängen kann der Verein weitere Personalien verkünden. Zum Sommer kommt Dominik Pongratz, zudem kehrt mit Yannick Attenberger ein Eigengewächs an die Chamer Straße zurück. Außerdem hat sich kurzfristig ein sofortiger Wechsel von Luca Koller ergeben.
Dominik Pongratz ist mit seinen erst 20 Jahren ein junges Talent. Er war seit seinem Ausscheiden aus dem Juniorenbereich Teil des Landesliga-Kaders der SpVgg Lam und hat auf Landesliga-Niveau trainiert und gespielt (37 Einsätze). Er ist ein sehr variabler Spieler, der im Defensivbereich und im Mittelfeld auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. „Er bringt eine sehr gute Dynamik und Beweglichkeit mit und hat im Training voll überzeugt“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm. Für Pongratz ist der Wechsel nach Arnschwang der „richtige Schritt“, um sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, so der Neuzugang.
Mit Yannick Attenberger kommt ein Arnschwanger Eigengewächs zurück. Der 23-Jährige ist ein dynamischer und beidfüßig spielender Kicker, der im Mittelfeld auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. „Wir sind froh, dass er wieder zu uns kommt“, betont Sturm. Attenberger war vor seinem einjährigen Intermezzo beim Landesligisten TB 03 Roding ein wichtiger Spieler bei der DJK. „Wir hoffen, dass wir von seiner dort gesammelten Erfahrung profitieren können“, meint Sturm. Attenberger selbst sagt: „Ich wollte zurück zu meinem Stammverein, bei dem ich meine ersten Schritte im Seniorenbereich gegangen bin. Ich freue mich sehr, wieder mit vielen bekannten Gesichtern und Freunden auf dem Rasen zu stehen!“ Zudem hätten ihn die „vertrauensvollen Gesprächen mit der Abteilungsleitung“ und das Konzept überzeugt.