Von links nach rechts: Matthias Wolf (Abteilungsleiter Fußball), Michael Kettl (Spielertrainer) und Martin Bauer (Sportlicher Leiter). – Foto: SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn

Pondorf: Weiter mit Kettl - und Seitenhieb Richtung BFV Der Straubinger Kreisklassist arbeitet auch in der kommenden Saison mit Spielertrainer Michael Kettl zusammen +++ Kritik am BFV wegen Kreisklassen-Reform

In der Winterpause werden in der Regel schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Das ist auch bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn der Fall: Der Verein und Spielertrainer Michael Kettl machen weiter gemeinsame Sache. Die Vollzugsmeldung nutzt der Klub aus dem Landkreis Straubing-Bogen gleichzeitig, um Kritik am Vorgehen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) zu äußern.

"Vor kurzem haben wir den Vertrag mit Spielertrainer Michael Kettl um ein weiteres Jahr, also bis 2024 verlängert. Beide Seiten waren stark an einer Fortsetzung des Kontrakts interessiert, deshalb waren wir uns sehr schnell einig. Schon bei den ersten Gesprächen im Winter 2020 sprang sofort der Funke über und beide Seiten merkten, dass es ganz einfach passte und wir zwischenmenschlich auf einem Level liegen", betont Pondorfs Sportlicher Leiter Martin Bauer. Eigentlich geht Kettl, der in Straubing lebt und als Lehrer arbeitet, dann in seine vierte Spielzeit. Aber mehr oder weniger hat die Pandemie seine erste Saison 2020/2021 zunichte gemacht. In seiner ersten "richtigen" Saison führte der 34-Jährige die Spielvereinigung nach über 20 Jahre A-Klasse als Spielertrainer in die Kreisklasse. Zum Erfolg steuerte der Mittelfeldmann, der früher für den RSV Ittling, den ASV Steinach und den VfB Straubing in der Bezirksliga am Ball war, satte 17 Treffer bei.

Sportlicher Leiter Bauer mit Kritik am BFV: »Die Reform wurde alles andere als offen kommuniziert.«