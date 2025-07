Michael Kettl (li.) geht in sein sechstes Jahr bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn, neu dabei ist Mariyan Angelov als spielender Co-Trainer. – Foto: Montage FuPa

Pondorf: Kettl bleibt, Angelov kommt & deutliche Worte Richtung BFV Mit der Reduzierung der Kreisklassen in Niederbayern Ost ist die SpVgg nicht einverstanden Verlinkte Inhalte KK Straubing Pondorf Michael Kettl Martin Bauer Mariyan Angelov

Die SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn geht mit einem bewährten Chefanweiser in die Saison 2025/26 in der Kreisklasse Straubing. Michael Kettl wird weiterhin als Spielertrainer fungieren. Unterstützt wird der 37-Jährige, der beruflich als Lehrer in Straubing tätig ist, ab sofort von Mariyan Angelov. Der gebürtige Bulgare, der zuletzt bei der DJK Leiblfing aktiv war, ist den Straubinger Fußballfreunden vor allem aus seiner Zeit beim VfB Straubing ein Begriff. Der 32 Jahre alte Offensivmann ist neuer spielender Co-Trainer in Pondorf.

Michael Kettl war im Corona-Sommer 2020 zur SpVgg gekommen und geht nun bereits in sein sechstes gemeinsames Jahr mir dem Verein aus der Gemeinde Kirchroth (Lkr. Straubing-Bogen). Eine lange Zeit im Fußball, und tatsächlich haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Martin Bauer im Gespräch mit Kettl bereits im Winter abgesteckt, ob eine Veränderung für beide Seiten nicht besser wäre. Das Ergebnis? Von wegen Trennung! "Es passt einfach! Wir konnten gemeinsam keine Abnutzungserscheinungen erkennen. Michael hat uns als Spielertrainer nach 20 Jahren A-Klasse wieder in die Kreisklasse gebracht. Jetzt haben wir drei Jahre in Folge die Kreisklasse gehalten, was wir seit 36 Jahren nicht mehr geschafft haben. Unser großes Ziel ist, ein etablierter Kreisklassenverein zu sein bzw. zu werden. Da sind wir auf dem besten Weg - und das ist auch klar das Verdienst von Michael", lobt Bauer.



Auch Kettl äußert sich ausführlich zu seiner Verlängerung: "Wir hatten im Winter ein sehr offenes und freundschaftliches Gespräch, in dem ich der sportlichen Leitung mitgeteilt habe, dass ich es absolut verstehen würde, falls der Verein nach so vielen gemeinsamen Jahren einen neuen Weg einschlagen wollen würde. Schließlich sind über vier Jahre - vor allem als aktiver Spielertrainer - eine sehr lange Zeit und so eine Zusammenarbeit ist mittlerweile relativ selten zu finden. Wie sich dann aber die Mannschaft und die Sportliche Leitung in den folgenden Wochen um mich bemüht hat, hat mir sehr imponiert und mich wahnsinnig gefreut. Das und die Zusage von Mariyan als Unterstützung und die Aussicht auf den ein oder anderen Neuzugang, haben mich dann doch schnell dazu gebracht zu verlängern. Generell hätte ich in Zukunft durchaus Interesse höherklassig an der Seitenlinie zu arbeiten. Aber jetzt bin ich erstmal richtig heiß auf die neue Saison!"

Neu an Bord ist Mariyan Angelov, der Andreas Pielmeier als spielenden Co-Trainer ablöst. Keeper Pielmeier will wegen der Errichtung eines Eigenheims kürzertreten, bleibt aber als Torhüter dem Verein erhalten. "Wir wollten Michael Kettl wieder einen engagierten Akteur an die Seite stellen, der ihm im Training unterstützt, sowie uns auf dem Spielfeld stärker macht. Michael und Mariyan haben vor Jahren beim VfB Straubing zusammengespielt und kennen sich sich deshalb bestens", erklärt Fußballboss Bauer, der zudem herausgestellt haben will: "Wir sind auch sehr stolz darauf, immer noch zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu haben. Was auch ein großer Verdienst von Michael Kettl ist, dessen Handy sprichwörtlich immer glüht, damit wir jeden Spieltag eine zweite Mannschaft aufs Feld schicken können."

Mariyan Angelov war zuletzt für die DJK Leiblfing aktiv und erzielte in der Kreisklasse Straubing neun Treffer in der Saison 24/25. – Foto: Stefan Ritzinger





