Pondorf hat Kettl-Nachfolger gefunden: Kienberger wird neuer Trainer Der 38-jährige Straßkirchner übernimmt ab Sommer beim Kreisklassisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Florian Fuchs (Führungsteam der Fußballabteilung), der neue Trainer Sebastian Kienberger, Martin Bauer (Vorstand Sport), Fabian Hagn und Oliver Schindler (beide Führungsteam der Fußballabteilung). – Foto: Verein

Der 38-jährige Familienvater Kienberger war bis zur Winterpause als Coach beim Pondorfer Ligarivalen TSV Stallwang aktiv, wo er allerdings in der Frühjahsrunde nicht mehr an der Seitenlinie steht. "Wir hatten uns schon vor der Winterpause zu einem Gespräch getroffen. Aus diversen Gründen konnten wir uns auf keine weitere Zusammenarbeit einigen. Aber da wird`s von mir kein schlechtes Wort geben. Ich werde viele tolle Momente beim TSV in Erinnerung behalten und wir sind im Guten auseinandergegangen", erzählt Kienberger, der sich nun auf sein neues Engagement in Pondorf freut: "Ausschlaggebend für meine Zusage war vor allem das sehr große Interesse der sportlich Verantwortlichen der SpVgg Pondorf sowie der positive Ausblick in die Zukunft – insbesondere im Hinblick auf die jungen Spieler, die aus der eigenen Jugend nachkommen. Ich möchte den Verein weiter in der Kreisklasse etablieren und hoffe, in der kommenden Saison mit beiden Mannschaften den bestmöglichen Erfolg zu erreichen." Sebastian Kienberger kann schon auf einige Jahre Trainererfahrung beim SC Kirchroth (2. Mannschaft), beim SV Irlbach, beim RSV Ittling und eben zuletzt beim TSV Stallwang zurückblicken.

Sebastian Kienberger coachte bis zur Winterpause den TSV Stallwang. – Foto: Thomas Gierl

Martin Bauer, Vorstand Sport bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn, lässt zum bevorstehenden Wechsel auf der wichtigsten Position wissen: "Mit Ablauf dieser Saison unter Spielertrainer Michael Kettl liegen sechs sehr erfolgreiche, emotionale und euphorische Jahre hinter uns. Dass er jetzt zum FSV VfB Straubing in die Bezirksliga geht, was uns im Übrigen sehr freut für ihn, unterstreicht noch einmal die ganze Sache und spricht für uns und auch für ihn. Wir sind aber jetzt auch sehr froh, dass wir mit Sebastian Kienberger einen jungen und sehr motivierten Nachfolger gefunden haben, der die Kreisklasse Straubing bestens kennt. Beim ersten Treffen haben wir sofort gespürt, das es einfach passt und dass wir die gleichen Ziele und vor allem die identische Philosophie verfolgen."





