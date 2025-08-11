Polter: „Fußball kann manchmal ganz einfach sein“

Nach dem 3:2-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth herrschte im Lager von Eintracht Braunschweig Erleichterung und Zufriedenheit. Der entscheidende Treffer von Sebastian Polter in der Nachspielzeit sicherte den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Cheftrainer Heiner Backhaus hob vor allem den Willen seiner Mannschaft hervor: Die Partie sei von großer Hitze geprägt gewesen, die erste Halbzeit vom hohen Pressing seines Teams. Nach dem späten Ausgleich habe die Mannschaft Charakter gezeigt: „Nach dem 2:2 so wiederzukommen, ist Charakterstärke. Am Ende zählt das Herz – und das war heute am richtigen Fleck.“

Torhüter Ron-Thorben Hoffmann beschrieb die Begegnung als sinnbildliche „Achterbahn der Emotionen“. Der Rückstand sei aus dem Nichts gekommen, umso höher bewertete er die Reaktion des Teams. Die Unterstützung der Fans habe entscheidend geholfen: „Wenn dich deine eigene Kulisse so anpeitscht, dann glaubst du schon an alles.“