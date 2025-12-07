"Polster unter dem Tannenbaum" für Elstorf - auch Estetal jubelt

Der TSV Elstorf hat den Patzer von Verfolger Westercelle genutzt und sich ein Fünf-Punkte-Polster für die Winterpause verdient. Den Kickern von der Schützenstraße reichte dieses Mal ein knapper Vorsprung, um am Ende das Fußballjahr 2025 abzuschließen. Im Tabellenkeller feiert der MTV Soltau dank einer kompakten Mannschaftsleistung, die Eintracht Elbmarsch bricht beim Schlusslicht spät den Bann.
Auf einem schwer zu bespielenden Geläuf bediente sich der MTV Egestorf eines Einwurfs, um auf die Siegerstraße abzubiegen. Florian Eggert fiel das Leder im Strafraum vor die Füße und beförderte das Leder mit einem Linksschuss an den Fünfmeterraum. Dort behinderten sich Torhüter Lasse Schmidt und Finn Johannesmann gegenseitig, sodass Letzterer die Kugel in den eigenen Kasten beförderte (20.).
Während der Tabellenzweite mühevoll anlief, verteidigten leidenschaftliche Hausherren die Angriffe des VfL aufmerksam weg. In der Schlussphase blieb Paul-Justus Morgenstern mit einem Dribbling an der eigenen Mittellinie hängen und ermöglichte Anton-Maximilian Heins den freien Weg auf das Tor. Dieser drosch das Leder wuchtig zur Entscheidung unter den Querbalken (85.). Damit manifestiert Egestorf seinen Anspruch auf den dritten Platz, Westercelle verpasst zumindest für zwei Tage den Sprung an die Tabellenspitze.
VfL-Trainer Sebastian Zich: „Es ist schwer Worte zu fassen. Auf dem Platz war Fußball spielen nicht möglich, es ging mehr um lange Bälle, sodass wir unser Spiel nicht aufziehen konnten. Nach dem 0:1 hat Egestorf massiv um ihren Strafraum verteidigt, sich in jeden Ball geschmissen und sich an jedem Zweikampf hochgezogen. Wenn wir mal durch waren, kam der Pass nicht an. Uns hat das Spielglück gefehlt, dass der Ball mal vor unsere Füße fällt und nach dem zweiten Gegentor war es dann gegessen. Wir sind so gut wie zu keiner Torchance gekommen und deswegen ist es extrem unglücklich, dass wir nun einen schlechten Ausklang von einem guten Jahr haben.“
Die SG Estetal verschafft sich ein angenehmes Winterpolster, Meckelfeld rutscht auf den Relegationsplatz ab. Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf schloss Peco Matthies früh zielgenau ab (15.), weil die SGE das Spiel aber nicht beruhigt bekam, nutzte Kristopher Kühn die Nachlässigkeit, um auszugleichen (30.). Mit einem Freistoßtor sorgte Maximilian Köster für die zweite Führung (56.), später machte Torben Schweer den Deckel drauf (78.).
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das hatte heute von der Intensität fast schon Derby-Charakter: Beide Teams schenkten sich über 90 Minuten nichts. Der Platz ließ allerdings kein attraktives Spiel zu. Zum Spiel: Wir starten perfekt. Peco Matthies trifft nach 10 Minuten sehenswert aus gut 20 Metern zum 1:0. Ruhe hat uns das Tor aber nicht gebracht, im Gegenteil: Es wurde phasenweise wild. Passend dazu haben wir Meckelfeld den Ausgleich quasi selbst aufgelegt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich besser. Maxi Köster macht ein eigentlich unmögliches Freistoßtor: erst unter der Mauer durch, dann noch durch die Beine des Torwarts. Und mit dem 3:1 durch Torben Schweer war der Deckel drauf. Ganz wichtig: Ein dickes Kompliment an unseren Keeper Janhendrick Glade. Der hat uns in mehreren brenzligen Situationen im Spiel gehalten. Insgesamt muss man sagen: Viele unserer Jungs haben heute ein wirklich gutes Spiel gemacht. Einsatz, Zweikampfverhalten und Mentalität haben gestimmt. Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sie den Fight gegen einen unangenehmen Gegner voll angenommen hat. Mit 26 Punkten können wir insgesamt richtig zufrieden sein und am Freitag eine ausgelassene Weihnachtsfeier feiern."
Weil MTV-Kapitän Christopher Blunk einen Abschluss von Michel Bulhöfer unglücklich abfälschte, lief Borstel lange einem Rückstand hinterher. Der Versuche des Angreifers senkte sich daraufhin unhaltbar für Keeper Luca Weber im hohen Bogen ins lange Eck (32.). Trotzdem gelang es den Hausherren in der Schlussphase noch einen Zähler mit in die Winterpause zu nehmen: Bastian Wohler legte die Kugel in die rechte Halbspur auf Till Möritz. Letzterer spielte das Leder zurück ins Zentrum, wo Devrim Kirdag zwar noch über den Ball trat, doch Ausgangspunkt Wohler eiskalt zum Ausgleich vollstreckte (82.). Während Schneverdingen gesichert in der oberen Tabellenhälfte überwintert, hat auch Borstel mit 20 Punkten zunächst einmal Ruhe.
In einem wilden Fußballspiel sammelt die Eintracht Munster wichtige Punkte, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Altencelle zeigte wiederum Moral und kam nach einem 1:3-Rückstand zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Schlussphase gelang es den Gästen jedoch durch Steven Sieling (74., 90.+3) und Julian Latzel (78., 86.) dem Tabellenvorletzten den Zahn zu ziehen.
Die Eintracht Elbmarsch erledigt die Pflichtaufgabe, muss dafür aber ein schwer Stück Arbeit verrichten. Als Justin Spremberg endlich für die Deichkicker den Dosenöffner parat hatte (57.), führte ein Eigentor von Leeroy-Clint Schütt das Tabellenschlusslicht zurück ins Spiel (64.). Trotzdem war die Ergebnistafel nun leichter für die Gäste zuständig, die durch Tim Eberle den zweiten Führungstreffer markierten (68.) - kurz darauf dezimierte sich der Underdog selbst, sodass EE in Überzahl zur Entscheidung kam. Daniel Macknow (78.), Jannik Köster (83.) und Max Bruch (89.) sorgten für den 5:1-Endstand, mit dem Elbmarsch ans rettende Ufer klettert.
Der Tabellenführer legte mit viel Feuer los, doch Jonas Lancker lupfte freistehende vor dem gegnerischen Kasten hauchzart am Ziel vorbei (5.). Nur wenige Augenblicke später durften die Elstorfer nach einem Angriff über die rechte Seite doch jubeln, den Claas Meier im Zentrum vollendete (10.). Jona Genterczewsky beförderte einen Freistoß ans Lattenkreuz, doch der abstaubende Till Müsing konnte daraus keinen Profit schlagen (31.). Deswegen blieb es bei einem knappen aber doch sehr souveränen Erfolg, den tiefstehende Gäste nie wirklich gefährden konnten.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Das Ergebnis klingt knapp, der Sieg ist aber hochverdient. Diese Spiele zu ziehen, macht am Ende vielleicht den Unterschied. Deswegen grämen wir uns nicht, dass wir „nur“ 1:0 gewonnen haben. In der ersten Halbzeit waren wir brutal überlegen, auch nach der Pause sind wir gegen den geparkten Bus mit leidenschaftlich kämpfenden Bendestorfer angelaufen. Wir sind dadurch schwer in den Flow gekommen und haben auch keinen Chancenwucher betrieben, sondern eher die letzte Aktion nicht zu Ende gespielt. Auf der anderen Seite hat der Gegner auch keinen Schuss auf unser Tor abgegeben. Deswegen freuen wir uns über das Polster, das wir nun mit unter den Tannenbaum nehmen.“
Soltau verteidigte kompakt und bestrafte Eversen/Sülze für ihre Ballverluste immer wieder über ihre Konter. Nach dem 1:3-Pausenrückstand kam der Aufsteiger zwar mit viel Druck aus der Kabine, doch nach dem Anschlusstor von Marcel Mundiens (49.) zogen die Soltauer den Hausherren den Stecker. Nachdem Joshua Lepke in der Aktion noch zwei Mal stark rettete, drückte Linus von Elling das Leder schließlich über die Linie (65.). Anschließend ließ der MTV nichts mehr anbrennen und feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.
TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir haben schon erwartet, dass Soltau uns das Spiel überlässt. Sie haben kompakt und wirklich sehr gut verteidigt und ein gutes Umschaltspiel. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, aggressiver draufzugehen, sind dann auch am Drücker und machen das Tor. Das vierte Gegentor war dann aber der Genickbruch, nach dem wir nicht mehr wirklich gefährlich geworden sind – deswegen hat Soltau verdient gewonnen.“