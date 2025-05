Polling sichert sich die Relegation und macht Vornbach zum Meister!

Alexander Adam, Trainer TSV Grafenau: "Ein erwartet schweres Spiel. Durch eine Unachtsamkeit sind wir früh in der Partie in Rückstand geraten. Das hat uns aber zum Glück nicht aus der Bahn geworfen und wir hatten einige gute Angriffe. Nach einem schönen Spielzug kamen wir noch vor der Halbzeit zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang war es eher ein Abnutzungskampf, da sowohl Hutthurm, als auch wir nicht mehr alle Körner im Tank hatten nach dieser langen Saison. Doch nach einer schönen Flanke konnte Andi Simmeth uns noch das 2:1 köpfen. Anschließend haben wir leidenschaftlich verteidigt und uns den Dreier gesichert."

Alexander Starkl, Spielertrainer SV Oberpolling: "Ein vogelwildes Spiel! Die erste Halbzeit hart sehr gut begonnen, wir sind früh in Führung gegangen. Danach wurde Künzing stärker und ging mit 3:1 in Führung, sie hatten sogar noch die Chance auf das 4:1. Etwas glücklich kamen wir noch vor der Pause bis zum 3:3 ran und machten gleich nach dem Anstoß zum zweiten Durchgang das 4:3. Aber auch im zweiten Durchgang bekamen wir die Offensive der Künzinger nicht in den Griff. Wir hatten bei ihren Chancen sehr viel Glück heute, oft bekamen wir im letzten Moment noch einen Fuß dazwischen oder das Alu war im Weg, irgendwas hat uns immer gerettet. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es selber nicht erklären kann, wie wir es geschafft haben, dass wir im zweiten Durchgang keinen Gegentreffer kassiert haben. Aber heute hatten wir das Glück, das uns in den letzten 7 Wochen gefehlt hat. Aufgrund der letzten Wochen haben wir uns wieder mal einen Sieg verdient, aber man muss sagen, dass Künzing die Niederlage sicher nicht verdient hat heute. Am Ende sind wir natürlich sehr glücklich."

Fabian Burmberger, Spielertrainer FC Künzing: "Vorab möchten wir Vornbach zur Meisterschaft gratulieren, der FC Künzing wünscht Alles Gute in der Landesliga. Zum Spiel: Vogelwild trifft es denke ich ganz gut. Wir sind denkbar schlecht in den ersten Durchgang gestartet, genauso wie in die zweite Halbzeit, wir haben immer gleich mit der ersten Aktion einen Gegentreffer kassiert. Im ersten Durchgang waren wir dann um Spielkontrolle bemüht und gingen auch folgerichtig mit 3:1 in Führung. Durch individuelle Fehler haben wir aber den Gegner wieder ins Spiel gebracht. Wie schon gesagt, in der 46. Minute kassierten wir das 4:3, haben uns dann aber kurz geschüttelt und viele - teils auch hochklassige - Chancen kreiert. Das Spiel hätte auch locker 6:4 ausgehen können, doch wir haben den Bann heute nicht brechen können, waren körperlich und auch im Kopf vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Die letzten Wochen waren einfach sehr hart und haben an den Kräften gezerrt. Das war heute eine sehr bittere Niederlage."