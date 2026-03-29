Polling setzt sich im Abstiegskampf mit 2:1 gegen Denklingen durch

Fußball Herren Bezirksliga Oberbayern Süd 2025/26 23. Spieltag, SV Polling gegen VfL Denklingen, 20260329,Michael STOßBERGER (SV Polling 20) am Ball,2026-03-29 in Polling (Sportplatz Polling), Tobias SCHELKLE (VfL Denklingen 14), .Michael STOßBERGER (SV Polling 20)Copyright: WolfgangxLindner www.foto-lindner.de – Foto: Wolfgang Johann Lindner/www.fo

Erst musste Polling den Schnee räumen, dann den Gegner besiegen. Der Siegtreffer zum 2:1-Endstand fiel erst kurz vor Schluss.

Der Frühsport am Sonntagmorgen brachte die Pollinger Kicker gleich auf Betriebstemperatur. Weil der Winter ins Oberland zurückkehrte, mussten die Fußballer zunächst ihr Geläuf vom Schnee befreien, um am Nachmittag das Duell mit dem VfL Denklingen erfolgreich zu bestehen. Der 2:1 (1:0)-Erfolg bescherte ihnen eine gute Ausgangsposition vor den letzten sieben Spieltagen in der Bezirksliga Süd. „So haben wir das auch geplant“, freute sich Klaus Fahrner über wertvolle drei Punkte.

Während dem Trainer des SV Polling und seiner Mannschaft nur noch zwei Punkte fehlen, um im gesicherten Mittelfeld anzudocken, treten die Denklinger auf der Stelle. „Das waren drei verlorene Punkte“, gab Christoph Schmitt enttäuscht zu. Obwohl beide Konkurrenten kämpferisch alles in die Waagschale warfen, sah der Trainer des VfL sein Team vorn. „Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und die besseren Chancen.“

Das Duell der beiden Kellerkinder ging für Platzherren gleich richtig los. Nach einer Viertelstunde zappelte der Ball zum ersten Mal in den Denklinger Maschen. Nach einer Ecke landete das Spielgerät zunächst in der Nähe des langen Pfostens und dann bei Michael Stoßberger, der die Kopfballvorlage nur noch einzuköpfen brauchte. „Bei Standards sind wir gut“, lobte Fahrner seine Mannschaft, die ansonsten im ersten Abschnitt nur noch wenig Gutes lieferte. Das Geschehen bestimmten die Denklinger, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Nur bei einem Alu-Knaller atmeten die Gastgeber tief durch.

Erst nach dem Seitenwechsel fanden die Kicker aus dem Klosterdorf besser in die Begegnung. „Wir haben es da offensiv besser gemacht“, so Fahrner. An ihrer defensiven Grundordnung änderte sie jedoch nichts. Ganz nebenbei hatten seine Spieler auch ein wenig das Glück gepachtet, denn der VfL scheiterte auch nach dem Seitenwechsel wieder am Gestänge. Und so kam es gar nicht so überraschend, dass die Gäste zehn Minuten vor dem Ende durch Simon Ried den Ausgleich erzielten. Einen Vorstoß über Johannes Rambach konnten die Pollinger nicht unterbinden. Die Kugel landete schließlich bei Ried, der trocken abzog.

Ein Unentschieden beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt hätte den Denklingern natürlich geholfen. Aber die Freude über den Ausgleich war nur von kurzer Dauer. Nach einem Ballverlust des VfL im Mittelfeld schalteten die Pollinger sofort um. Der eingewechselte Ardian Simnica leitete den Konter ein, den Benedikt Veicht aus spitzem Winkel vollendete. „Wir hatten sogar Überzahl“, ärgerte sich Christoph Schmitt über das Gegentor.

Der Treffer zum 2:1 zwang die Gäste dazu, alles zu riskieren. Und so ergaben sich weitere Möglichkeiten zum Kontern für den Neuling. Eine von ihnen hätte Veicht nutzen müssen, doch allein vor VfL-Keeper Manuel Seifert begann der Stürmer zu überlegen. „Er ist irgendwie stehen geblieben“, so Fahrner. Veicht entschied sich für einen Heber, der den gegnerischen Kasten jedoch knapp verfehlte. „Jeder hat gekämpft, jeder war fokussiert, aber wir haben nicht die Tore gemacht“, lautete das Fazit von Schmitt. Fußball kann ziemlich ungerecht sein.