Polling hofft gegen Penzberg im Nachholspiel auf Überrraschungserfolg

Mirko Ramcic zwischen Marcel Mayr und Julian Jäcker (rechts) – Foto: Oliver Rabuser

Polling – Das Restprogramm ist nicht einfach, stellt aber allemal ausreichend Punkte in Aussicht, um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Süd ohne Umwege zu sichern. Durch den Pflichtsieg beim BCF Wolfratshausen prüft der SV Polling seine Optionen, den Abstiegsstrudel zu verlassen. Hilfreich wäre freilich ein Überraschungserfolg im Nachholspiel am heutigen Mittwoch. Für die Gäste vom FC Penzberg geht es allenfalls noch um das Prestige. Die Begegnung wird um 18.15 Uhr am Jakobsee angepfiffen.

Freilich könnte man meinen, die Gäste würden bestenfalls einen handelsüblichen Widerstand leisten. Warum auch mehr, wenn es ohnehin um nichts mehr geht? Dieser These nimmt aber FCP-Trainer Maximilian Bauer sogleich den Wind aus den Segeln. „Polling kann in dieser englischen Woche neun Punkte holen – wir aber auch.“ Der FC-Coach gibt zu bedenken, dass seine Elf mit einem weiteren Dreier als Folge des 4:3-Siegs beim MTV München „einige nicht so gute Spiele der letzten Wochen“ vergessen machen könne. Ob es, wie Bauer mutmaßt, „ein Flutlichtspiel“ werden wird, steht angesichts des frühen Anstoßes indes eher im Zweifel. Lediglich der Nebenplatz in Polling kann mittels Leuchtstoff erhellt werden.