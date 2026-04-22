Polling hofft gegen Penzberg im Nachholspiel auf Überrraschungserfolg

Beide Teams reisen mit vollem Kader an. Für Polling geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga Süd.
Polling – Das Restprogramm ist nicht einfach, stellt aber allemal ausreichend Punkte in Aussicht, um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Süd ohne Umwege zu sichern. Durch den Pflichtsieg beim BCF Wolfratshausen prüft der SV Polling seine Optionen, den Abstiegsstrudel zu verlassen. Hilfreich wäre freilich ein Überraschungserfolg im Nachholspiel am heutigen Mittwoch. Für die Gäste vom FC Penzberg geht es allenfalls noch um das Prestige. Die Begegnung wird um 18.15 Uhr am Jakobsee angepfiffen.
Freilich könnte man meinen, die Gäste würden bestenfalls einen handelsüblichen Widerstand leisten. Warum auch mehr, wenn es ohnehin um nichts mehr geht? Dieser These nimmt aber FCP-Trainer Maximilian Bauer sogleich den Wind aus den Segeln. „Polling kann in dieser englischen Woche neun Punkte holen – wir aber auch.“ Der FC-Coach gibt zu bedenken, dass seine Elf mit einem weiteren Dreier als Folge des 4:3-Siegs beim MTV München „einige nicht so gute Spiele der letzten Wochen“ vergessen machen könne. Ob es, wie Bauer mutmaßt, „ein Flutlichtspiel“ werden wird, steht angesichts des frühen Anstoßes indes eher im Zweifel. Lediglich der Nebenplatz in Polling kann mittels Leuchtstoff erhellt werden.
Losgelöst davon geht Bauer von „wenig Fußball, aber absolutem Kampf“ aus. Das zeitweilige Manko, auf „nicht so guten Plätzen“ eine angemessene Chancenerarbeitung und -verwertung hinzubekommen, hat vergangenen Samstag ganz ordentlich geklappt und soll nunmehr seine Fortsetzung finden. Da die Penzberger mit vollem Kader anreisen, bleibt ihnen die Favoritenrolle nicht erspart.
Auch auf Pollinger Seite gibt es kaum Ausfälle. Einzig Philipp Schöttl kuriert noch weiter seine angeknackste Rippe aus. Marcel Mayr zwickt es in der Wade, er wird mutmaßlich geschont. Trainer Max Jochner erwartet einen galligen FC Penzberg. „Ist immerhin ein Spiel zweier nicht weit voneinander entfernter Klubs.“ Man kennt sich, ist teils sogar untereinander befreundet, wie es bei Dominik Bacher und Benedikt Veicht der Fall ist. Zudem glaubt Jochner, dass beim Gegner „einige Personalien zur Debatte“ stehen, weswegen jeder sich gut präsentieren wolle. Ergo: „Der FC wird Vollgas geben.“
Das hat eine klare Konsequenz für das Pollinger Team: „Demnach müssen wir auch Vollgas geben, eher sogar noch etwas mehr.“ Ansatz sei es, eine Art von Fußball zu spielen, die dem FC „möglichst wenig Spaß“ bereite. Sollte es für den SV Polling tatsächlich mit einem Dreier klappen, könnte der Saisonausklang, inklusive der Schlusspartie gegen den SV Raisting, zu einem echten Thriller werden.