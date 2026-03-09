Polling „fehlt der Mut" – Niederlage gegen den SV Pullach Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Szene mit Fabio Hägl, Marcel Mayr und Markus Kaspar – Foto: Oliver Rabuser

Beim SV Pullach kassiert der Aufsteiger eine 1:4-Niederlage. Nach dem 0:1 fehlte dem SV Polling der Mut zum Comeback.

Der sportliche Vergleich zwischen den beiden Sportvereinen endete mit einem klaren und verdienten Sieger. Der SV Pullach nutzte beim 4:1-Heimerfolg die Unzulänglichkeiten der Gäste effizient zu seinen Gunsten, verschleppt damit das Ansinnen des SV Polling, im Klassement der Bezirksliga Süd Boden gutzumachen. An der Gistlstraße erteilten Pollings Verantwortliche und die mitgereisten Anhänger dem Team lediglich bis zum erstmaligen Rückstand ihre Zustimmung. Bis dahin hielten sich die Fußballer an den ausgegebenen Matchplan. „Davon sind wir leider abgewichen“, bemängelte Trainer Max Jochner. Eine halbe Stunde passten Staffelung und Positionsspiel. Dann aber brachte Keeper Mathias Schuster den Kollegen Marcel Mayr mit einem Anspiel unnötig in Bedrängnis. Gleich, wie man die Schuldfrage aufteilen möchte: Das Ergebnis dieser Aktion war das 0:1, erzielt durch Sanntino Panzda. Damit war das Vorhaben, „die Null mal sehr lange zu halten“, schon mal dahin. Jochner wählte mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf bewusst die defensive Strategie mit langen Bällen von hinten raus. „Wir haben in der Vorrunde die meisten Tore in der ersten Viertelstunde bekommen, das hat uns nachweislich oft das Genick gebrochen.“