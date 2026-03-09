Polling „fehlt der Mut" – Niederlage gegen den SV Pullach

Beim SV Pullach kassiert der Aufsteiger eine 1:4-Niederlage. Nach dem 0:1 fehlte dem SV Polling der Mut zum Comeback.
Der sportliche Vergleich zwischen den beiden Sportvereinen endete mit einem klaren und verdienten Sieger. Der SV Pullach nutzte beim 4:1-Heimerfolg die Unzulänglichkeiten der Gäste effizient zu seinen Gunsten, verschleppt damit das Ansinnen des SV Polling, im Klassement der Bezirksliga Süd Boden gutzumachen.
An der Gistlstraße erteilten Pollings Verantwortliche und die mitgereisten Anhänger dem Team lediglich bis zum erstmaligen Rückstand ihre Zustimmung. Bis dahin hielten sich die Fußballer an den ausgegebenen Matchplan. „Davon sind wir leider abgewichen“, bemängelte Trainer Max Jochner. Eine halbe Stunde passten Staffelung und Positionsspiel. Dann aber brachte Keeper Mathias Schuster den Kollegen Marcel Mayr mit einem Anspiel unnötig in Bedrängnis. Gleich, wie man die Schuldfrage aufteilen möchte: Das Ergebnis dieser Aktion war das 0:1, erzielt durch Sanntino Panzda. Damit war das Vorhaben, „die Null mal sehr lange zu halten“, schon mal dahin. Jochner wählte mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf bewusst die defensive Strategie mit langen Bällen von hinten raus. „Wir haben in der Vorrunde die meisten Tore in der ersten Viertelstunde bekommen, das hat uns nachweislich oft das Genick gebrochen.“
Auch dieser Gegentreffer entfaltete rasch Wirkung: in Form verzögerter Handlungsschnelligkeit. Und letztlich dem Dusel, dass Maurus Miller aus spitzem Winkel verzog, zudem Panzda an die Unterkante des Torgestänges ballerte. „Uns hat der Mut gefehlt.“ Jochner weiß, dass seine Mannen ob der Tabellensituation „mit wenig Selbstvertrauen ausgestattet“ sind, appellierte zur Pause an Moral und Kampfgeist. Doch damit war es schnell wieder vorbei. Ein Freistoß von Felix Grötz in die Abwehrmauer führte zum gnadenlosen Gegenstoß durch Samuel O´Bryant und zum Handelfmeter für Pullach. Eine der typischen Kontroversen des Zeitgeistes. Wäre in früheren Zeiten nicht ansatzweise darüber diskutiert worden; heutzutage gibt es bei derlei unfreiwilligen Tätschlern nahezu immer den Strafstoß.
Als Grötz mit einem Kopfball auf 1:2 stellte, flammte kurz Zuversicht auf. „Du merkst den kurzen Auftrieb, aber der hält nicht lange an“, resümierte Jochner. „Dann kriegst du das 1:3 und dann war es eigentlich durch.“ Beim 1:4 hatte zunächst der SVP die Möglichkeit, schnell nach vorn zu kommen. Doch fing Kelvin Sadiq Mayrs hohes Zuspiel auf Max Baumgartner ab, ehe er auf technisch starke Weise seinerseits den erfolgreichen Konter für die Heimelf initiierte. Neuzugang Fabian Loos blieb in 45 Einsatzminuten noch wirkungslos: Er deutete aber an, dass er künftig eine Rolle als Ankerspieler in der Offensive einnehmen könnte.