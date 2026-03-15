Polling bei Sieg gegen Bad Heilbrunn mit mehr Willen und Einsatz

Fußball; Saison 2025/26; SV Polling; Michael Stoßberger (links) foult im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn Anton Krinner im Strafraum; 15. März 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Polling gewinnt gegen den SV Bad Heilbrunn ein umkämpftes Spiel im Abstiegskampf. Strittige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Diskussionen auf beiden Seiten.

Auf die wichtigste Aufgabe verwies der Wortführer, noch bevor es ans Siegerbier ging. Der Platz sei einzutreten und zwar ausnahmslos von allen, betonte Torhüter Mathias Schuster. Schließlich müssen sie pfleglich mit ihrem Rasen umgehen, wo er doch einen wesentlichen Anteil am 2:1 (2:1)-Sieg über den SV Bad Heilbrunn hatte. „Heimvorteil genutzt“, hielt Klaus Fahrner fest, der Co-Trainer. Auswärts, da ist er sich sicher, hätte es wahrscheinlich nur zu einem Punkt gereicht. So aber kamen die Pollinger Fußballer in einem erbitterten Kampf zu drei Punkten.

Alle drei Tore fallen bereits vor der Pause

Sein Heilbrunner Kollege Walter Lang war hingegen überhaupt nicht glücklich, dass seine Mannen nun wieder in diesen Abwärtssog hineingezogen werden. „Wir hatten heute eine Riesenchance“, sagt der Trainer des HSV. „Jetzt sind wir wieder voll dabei.“ Im negativen Sinne versteht sich. Es war eines dieser Spiele, das in jede Richtung hätte ausscheren können. Strittige Szenen hüben wie drüben, Aluminium-Treffer und ganz, ganz viele Aktionen, in denen das Schicksal hin und her tanzte. In zwei Punkten lagen die Pollinger aber klar vor ihren Gästen. Einmal war das der Zeitpunkt der Tore. Das 1:0 – nach einem Konter – fiel direkt zum Start. Stürmer Fabian Loos versenkte eine Hereingabe abgezockt im Eck (8.). Treffer zwei zum 2:1 fiel kurz vor der Pause und war eine Ausgeburt des Pollinger Willens. Philip Schöttl drosch einen Abpraller mit voller Wucht unter die Latte (45.). „Ist nicht untypisch“, sagt Klaus Fahrner. Gemeinsam mit Maximilian Baumgartner war er bereits vorige Saison die treibende Kraft hinter dem Höhenflug des SVP, der im Aufstieg mündete. „Baumi und er bringen den Willen mit“, betont der Coach.

Polling protestiert gegen Elfmeterentscheidung

Walter Lang ärgerte sich an dieser Stelle über etwas ganz anderes. Dass das entscheidende Tor nach einem Standard fiel, musste er mit einer gewissen Ironie hinnehmen. Seine Fußballer hatten so viele Freistöße und Ecken herausgeholt, locker 10, 15. Doch beinahe alle landeten in den Fängen von Zwei-Meter-Torhüter Schuster und nicht im Gefahrenbereich zwischen Fünf-Meter-Raum und Elfmeterpunkt. Abgesehen davon wollte er nicht mit seinen Leuten schimpfen. „Wir sind keine Zauberer“, merkte Lang an. Chancen gab’s genug, zwei Aluminium-Treffer sowie eine Eins-gegen-Eins Aktion samt Glanzparade von Schuster inklusive. „Polling war hinten anfällig, das haben wir nicht ausgenutzt.“ Oder anders gesagt: nur einmal. Beim Ausgleich traf Michael Stoßberger Ball und Bein von Anton Krinner. Während der SVP massiv protestierte, legte sich Krinner den Ball zum Elfmeter hin und traf – 1:1 (11.).

Polling fordert zweimal vergeblich einen Elfmeter

Aus Pollinger Sicht war’s nicht die einzige diskutable Szene, in die das Schiedsrichter-Gespann involviert war. Allein zweimal forderten sie selbst Elfmeter – wenn schon die Krinner-Aktion dermaßen hart sanktioniert worden war. „Kein Kommentar“ gab’s hingegen von Co-Trainer Klaus Fahrner, der einfach nur froh war, dass die Referees sie nicht um den Sieg gebracht hatten. Sachen zum Verbessern fand er genug. Etwa den Umgang mit Rückschlägen. Wie in der Vorwoche versetzte der Ausgleich sein Team in eine Schockstarre. „Da dürfen wir nicht auseinanderfallen“, stellte er klar. Wichtig aber war, dass der Einsatz passte. Und da gefiel ihm am besten das Verhalten zur Halbzeit: „In der Kabine war so viel Wille da. Ich wusste: Wir werden dieses Spiel heute gewinnen.“

Statistik

SV Polling – SV Bad Heilbrunn 2:1 (2:1) Tore: 1:0 (8.) Loos, 1:1 (11.) Krinner (Elfmeter), 2:1 (45.) Schöttl. Gelbe Karten: Polling 3, Bad Heilbrunn 1. Schiedsrichter: Roland Rexha. Zuschauer: 250.