Pollenfeld lässt Cronheim nach Führung keine Chance

Mit ihrem ersten Auswärtssieg der Saison konnte die DJK Pollenfeld das Tabellenschlusslicht in die Schranken weisen. Co-Trainer Heiko Heinert, der Markus Rein vertrat, zeigte sich zufrieden: „Wir haben uns besonders in der ersten Halbzeit schwergetan, am Ende aber einen verdienten Sieg und damit drei wichtige Punkte geholt.“ Der Sprung in der Tabelle bleibt allerdings aus, da auch die Tabellennachbarn punkten konnten.



In der Anfangsphase ließ sich die DJK zu sehr in die Defensive drängen. In der 17. Minute wurde es zum ersten Mal richtig brenzlig im DJK-Strafraum, als Torhüter Daniel Wittmann den Nachschuss nach einem SV-Freistoß gerade noch parieren konnte. Nur eine Minute später stand es 1:0 für die Gastgeber, als Andreas Merk sträflich ungedeckt den Ball nach einer SV-Ecke unter die Latte köpfte. Nach einer guten halben Stunde setzte Michael Albrecht einen satten 30-Meter-Schuss knapp neben das Lattenkreuz. Er war es auch, der den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich vorbereitete. Seine Hereingabe von der Grundlinie konnte Johannes Beyer mühelos zum 1:1 verwandeln. Der Flankengeber freute sich nach dem Match über seine Leistung: „Heute hat es mit den Torvorlagen endlich geklappt. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Spielen wiederholen kann.“

Nach der Pause waren die Gelb-Schwarzen klar tonangebend. Doch ein Alleingang von Stefan Biber auf das SV-Tor und ein Pfostenschuss von Johannes Werler brachten noch nichts Zählbares. Erst in der 63. Minute gelang mit einem langen Ball auf den eingewechselten David Fürsich die 2:1-Führung für die DJK. Das 3:1 resultierte kurz darauf aus einem Eigentor von Maximilian Loy nach einem DJK-Eckball (67.). In der Schlussminute stellte Sebastian Schneider nach einer sauberen Kombination über Fabian Heindl den 4:1-Endstand her. Garant des deutlichen Erfolges war auch die ausgezeichnete Abwehrleistung von Sebastian Mederer.