Pollenfeld entscheidet Rutschpartie souverän für sich DJK feiert wichtiges 3:0 gegen den TV Büchenbach – Marienstein nach Remis gegen Polsingen auf Rang drei

Der SV Marienstein hat in der Kreisliga Neumarkt/Jura West zwar seine Serie an Spielen ohne Niederlage ausgebaut, ist diesmal aber nicht über ein Remis hinausgekommen. Deutlich besser verlief es für die DJK Pollenfeld, die im Abstiegskampf drei wichtige Punkte einfuhr.

Auch in der Folge zeigte sich der SVM im Offensivspiel ziemlich ideenlos und auch die Hintermannschaft agierte nicht mit der Stabilität der vergangenen Spiele. So konnte sich der SVM bei Rehm im Tor bedanken, der mit zwei starken Paraden einen höheren Pausenrückstand verhinderte. Nach dem Seitenwechsel und der entsprechenden Halbzeitansprache von Trainer Dominik Pfuhler kamen die Blau-Weißen entschlossener aus der Kabine. Ein Schuss aus dem Rückraum von Maximus Aurelius Mack ging über das Gästetor. Im Anschluss verflachte die Partie auf dem tiefen Rasen im Hofmühl-Sportpark jedoch wieder. Im Mittelfeld kombinierte der SVM durchaus gefällig, doch sobald es in Richtung SCP-Tor ging, waren die Zuspiele zu ungenau und auch weite Bälle kamen kaum an. Umso überraschender gelang in der 70. Minute der Ausgleich. Nach einem Flankenball von Stephan Steib ließ der Torhüter den Ball klatschen und Mack setzte das Leder technisch anspruchsvoll aus elf Metern halblinker Position in die Maschen. In der Schlussphase versteckten sich die Gäste keineswegs. Unter anderem rutschte ein Freistoß von Aaron Schmutterer gefährlich durch den SVM-Strafraum und ein Torerfolg desselben wurde wegen Abseits aberkannt. In der 90. Minute hatte der SVM sogar noch die Chance auf den Sieg. Nach einer starken Ballstafette landete ein weiter Ball bei Steib, doch dieser wurde im letzten Moment gestört.

Der SV Marienstein blieb am Sonntag im siebten Spiel in Folge ungeschlagen, kam gegen den SC Polsingen jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Vor allem in der ersten Hälfte blieben die Hausherren vieles schuldig. Bereits in der fünften Spielminute sorgte der SCP mit einem Pfostenschuss für ein erstes Ausrufezeichen. In der 20. Minute wurde eine Hereingabe von der rechten Seite unglücklich gegen die Laufrichtung von SVM-Schlussmann Gabriel Rehm abgefälscht, wodurch Philip Lender den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

In einer regelrechten Rutschpartie war die DJK Pollenfeld über das gesamte Spiel Herr der Lage und gewann verdient gegen den Tabellennachbarn aus Büchenbach. Die Gelb-Schwarzen fanden besser ins Spiel als in der Vorwoche und zeigten von Beginn an auf dem rutschigen Geläuf sehenswerte Kombinationen. Bereits in der zehnten Minute wusste sich der Büchenbacher Sebastian Pötzsch nur noch mit einem taktischen Foul an David Fürsich zu helfen. Michael Albrecht stellte die Gäste in Halbzeit eins vor zahlreiche unlösbare Aufgaben und war nicht vom Ball zu trennen. Seinen Querpass veredelte Niko Löffler zur 1:0-Führung (15.). In der Folge stieg das Selbstbewusstsein der DJK um ihren zentralen Spieler Hannes Hallmeier, der vor der Abwehr die Bemühungen Büchenbachs im Keim erstickte. Technisch ausgefeilt zirkelte erneut Löffler einen Freistoß an den langen Pfosten, wo Manuel Meyer in Manier eines Mittelstürmers zum 2:0 einköpfte.

Nach einem kurzen Aufbäumen gelang den Pollenfeldern eine Viertelstunde vor Spielende die Entscheidung. Erneut war es eine Flanke von Löffler, die in Sebastian Schneider einen Abnehmer fand. Zunächst parierte Gästekeeper Tobias Wuttke, im Nachschuss schob Schneider den Ball zum 3:0 über die Linie. Die Abwehr um Spielführer Meyer und Franz Mayer konnte auch die letzten Angriffe erfolgreich verteidigen, so dass am Ende ein verdienter Sieg ohne Gegentor zu Buche stand.

Quelle: donaukurier.de