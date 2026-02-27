Poll unter Druck – Weiler vor Pflichtaufgabe? Spitzenreiter gegen Rang sieben, Verfolgerduell in Blau-Weiß. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lukas Hemelt

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- wie im Abstiegskampf. Während Tabellenführer Weiler scheinbar lösbare Aufgaben hat, steht Verfolger Poll unter Zugzwang.

Außenseiterrolle oder Reaktion? Blau-Weiß fordert Poll Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II (23 Punkte) empfängt den Zweiten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (33). Blau-Weiß-Trainer Daniel Hubert sieht die Favoritenrolle klar verteilt: „Mit Poll erwarten wir am Sonntag eines der Top-Teams der Liga, das von Beginn der Saison an als Aufstiegsfavorit gehandelt wird und aktuell zurecht oben in der Tabelle steht. Im Hinspiel haben wir ein gutes Spiel gemacht und nach hinten raus leider sehr unglücklich verloren. Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel und der Auftaktniederlage letzte Woche wollen wir eine Reaktion zeigen. Wir sind gut vorbereitet und breit aufgestellt. Der Druck liegt sicherlich mehr bei Poll und wir können als Außenseiter befreit aufspielen.“ Poll weiß um die Herausforderung. Fabian Krüger betont: „Mit Blau Weiß erwarten wir eine Mannschaft, die einen klaren Plan hat. Jeder weiß, was er in dem gespielten System zu tun hat. Man merkt die Handschrift von Daniel, der einen klaren Plan hat, wie er Fußball spielen möchte. Wir freuen uns auf den Gegner, weil sie versuchen, Fußball zu spielen. Wir müssen uns deutlich steigern im Gegensatz zu dem Pokalspiel gegen Weiler und dem Spiel letzte Woche gegen Gremberg. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und so langsam füllt sich unser Kader auch wieder, nachdem wir in den letzten Wochen mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatten.“

Rang vier gegen fünf: Südwest prüft Kalk

Der Vierte DJK Südwest Köln II (29) trifft auf den Fünften SC Borussia Köln-Kalk 05 (27). Nur zwei Punkte trennen beide Teams, die sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt haben. Südwest könnte mit einem Sieg den Vorsprung ausbauen, Kalk seinerseits an Rang vier vorbeiziehen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit Bedeutung für die Verfolgerrolle hinter dem Spitzentrio.

Casa gegen Bürrig: Duell auf Augenhöhe? Der Neunte Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 (19) empfängt den Dreizehnten TuS 1887 Roland Bürrig (16). Casa-Trainer Manuel Sanchez gibt die Richtung vor: „Kommendes Wochenende haben wir unser erstes Rückrundenheimspiel! Das Spiel gegen Kalk wurde zwar verloren, dennoch waren sehr gute Ansätze zu sehen. Aus diesem Grund hoffen wir, gegen Bürrig ein gutes Spiel zu machen und die Punkte zu Hause zu lassen.“ Bürrigs Trainer Thomas Herrmann erwartet Widerstand: „Zu Casa España. Da fahren wir zu einem Gegner auf Augenhöhe. Ja, trotzdem ist es natürlich immer extrem schwer, in Casa España vor allem bei denen auf dem Platz zu bestehen. Ja, sonst sind sie eine sehr starke Mannschaft. Eigentlich mit guter Qualität, auch da ist der Tabellenplatz wahrscheinlich schlechter als deren mögliche Qualität. Zu uns selber kann ich nur sagen, ja, wir sind unheimlich froh, dass wir das Spiel am Sonntag zu Hause noch drehen konnten, und haben das Ziel, uns irgendwie von Woche zu Woche zu bessern und Punkte zu ergattern und am Ende der Saison unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wie gesagt, es wird nicht einfach in dieser Saison, aber ich denke, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben, dass wir versuchen, alles zu geben und dann eben dort auch das Ziel zu erreichen.“ Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel im unteren Mittelfeld.