Poll patzt, Olympia und Gremberg bleiben dran

Während Weiler Volkhoven seine Dominanz unterstrich, verlor Verfolger Poll überraschend. Auch im Kampf um die Abstiegsplätze verschieben sich die Kräfte.

Hohenlind schlägt Poll – Verfolger rutschen ab Der Tabellenneunte Hohenlind überraschte den Tabellenzweiten Poll mit einer energischen Vorstellung und drehte die Partie trotz zwischenzeitlichem Ausgleich des Favoriten. Poll, bislang erster Verfolger des Spitzenreiters, blieb defensiv ungewohnt fehleranfällig und kassierte die vierte Saisonniederlage. Hohenlind arbeitete sich mit dem Sieg auf 17 Punkte heran und stabilisiert sich im Mittelfeld. Poll verpasst es dagegen, Druck auf Weiler Volkhoven aufzubauen. Der Abstand zur Spitze beträgt damit zehn Punkte.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 4:3

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (77. Jasper Lukas Heydecke), Jason Rank, Lennart Schneider, Sven Krämer, Sebastian Holle, Benedict Pohl (68. Patrick Ficke), Buba Taal (68. Mario Matteo Giorgio), Tom Kanz (53. Leo Sauer), Luca Curcio (53. Theodor Kremoser), Leif Silas Haupt

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Simon Schmischke (76. Nils Tromnau), Jan Bruns, Niklas Robien (60. Max Dreyer), Yaakoub Ladouali (73. Bleron Syla), Jonas Droop (60. Oliver Awale), Marco Hentschel, Julien Gromann, Ilhan Gündogan, Karol Dziadek, Marvin Liebschner

Tore: 1:0 Sebastian Holle (25.), 1:1 Julien Gromann (44.), 2:1 Buba Taal (49.), 3:1 Leo Sauer (59.), 4:1 Leo Sauer (73.), 4:2 Sven Krämer (81. Eigentor), 4:3 Marvin Liebschner (90.)

Gremberg zerlegt Bosna – ein klares Statement im Kampf um die Topplätze Der Tabellenfünfte Gremberg zeigte sich in Torlaune und ließ dem Aufsteiger Bosna keine Chance. Die Hausherren bauten ihr Torverhältnis deutlich aus und bleiben mit nun 22 Punkten auf Rang vier. Bosna, Tabellendreizehnter, bleibt erneut defensiv unterlegen und weist nun die schlechteste Gegentorbilanz der Liga auf. Der Aufsteiger rutscht damit tiefer in die Gefahrenzone. Gremberg hingegen wirkt gefestigt und konkurrenzfähig für die obere Tabellenregion.

SV Gremberg Humboldt 60/62 – Bosna Köln 6:0

SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Dominik Wille (72. Marvin Plenker) (79. Sizar Resgar Rashid Qaeidi), Terry Galloway, Dongo-Nzaya Basombo, Ryuma Sato (56. Erginhan Özkaya), Sinan Civgin, Alban Gashi, Emre Yandim (60. Samet Cetin), Lukas Alexander Stiefeling, Enis Diyar Toprakci (65. Isni Idrizi), Ben Luis Adam

Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Kenan Hot (59. Rijad Zoletic), Elvedin Omerovic, Ramiz Odobasic, Alen Salihovic, Mirza Music, Armin Cepic (82. Senad Hodzic), Schiar Assad, Serkan Aydin (86. Benaris Milatovic), Suvad Suljkanovic (74. Sajid Rizvancevic), Erbil Abazovski

Tore: 1:0 Dominik Wille (15.), 2:0 Emre Yandim (17.), 3:0 Ben Luis Adam (30.), 4:0 Ben Luis Adam (57.), 5:0 Isni Idrizi (77.), 6:0 Isni Idrizi (82.) Weiler Volkhoven bleibt unberührt – Spitzenreiter marschiert weiter Der Tabellenführer bleibt ungeschlagen und siegte auch im zwölften Saisonspiel souverän gegen den Zehnten Adler Dellbrück. Nach frühem Rückstand zeigte Weiler erneut beeindruckende Offensivkraft und drehte die Partie deutlich. Mit 49 Toren besitzt der Spitzenreiter die stärkste Offensive der Liga und steht nun bei 34 Punkten. Dellbrück bleibt mit 13 Zählern im unteren Mittelfeld und verpasst eine Überraschung.