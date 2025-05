Polizist bewusstlos getreten: FSV Zwickau reagiert auf Berlin-Vorfall

Am Sonntag gastierte der FSV Zwickau in Berlin beim BFC Dynamo. Im Vorfeld der Partie war es zu Tumulten zwischen Fußballfans und der Polizei gekommen, auf die der Verein nun reagiert hat.

Einem Polizeibericht zufolge kam es gegen 11:30 Uhr, also rund 90 Minuten vor Anpfiff der Partie, bei der Anreise der Gästefans hinter dem Gästeblock zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des FSV Zwickau und eingesetzten Ordnern. Demnach haben sich Fans ohne gültiges Ticket Zutritt zum Stadion verschaffen wollen. Die Polizei griff ein, unterstützte eigenen Angaben zufolge die Ordner, um ein weiteres Durchbrechen zu verhindern. Dabei sollen Polizisten mit Schlägen und Tritten angegangen worden sein. Ein Beamter fiel demnach zu Boden, erlitt Tritte sowie Schläge gegen den Kopf, verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aus einem sportlich fast irrelevanten Saisonabschluss wurden unschöne Szenen, als der FSV Zwickau am Sonntag im Berliner Sportforum zu Gast war. In der Partie gegen den BFC Dynamo ging es um kaum noch Zählbares. Doch das sportliche Geschehen stand auch nicht wirklich im Fokus.

Der FSV Zwickau hat am Dienstag in einer umfassenden Stellungnahme auf die Vorwürfe der Berliner Polizei reagiert. Dabei wies der Verein die Behauptung, Fans haben sich ohne Ticket Zutritt zum Stadion verschaffen wollen, zurück. Alle anwesenden Fans hätten bereits eine gültige Eintrittskarte gehabt oder diese vor Ort bei der Fanbetreuung erworben. Auch die aggressive Stimmung, die es bei der Anreise der Gästefans gegeben haben soll, sei dem FSV zufolge haltlos. Zudem soll es zu den Tumulten nicht unmittelbar an der Einlasskontrolle, sondern schon im Stadionumfeld bei einer nicht unüblichen Vorkontrolle gekommen sein.

Dennoch appelliert der Verein auch an seine eigenen Anhänger: „Die Geschehnisse machen uns betroffen! Gewalt als Mittel der Meinungsdurchsetzung können und werden wir nicht akzeptieren, egal von welcher Seite. Das wollen wir an der Stelle nochmals klar artikulieren und an unsere Fans richten. Diese sind in den vergangenen Jahren mit solchen Schlagzeilen kaum bis gar nicht aufgefallen, weshalb uns die Vorfälle umso mehr beschäftigen", heißt es in der Pressemitteilung.

Den Verletzten, insbesondere dem kurzzeitig bewusstlosen Polizisten wünscht der Verein gute Besserung. Man sei dabei, den persönlichen Kontakt aufzubauen, um "das Gespräch zu suchen, uns nach dem Befinden zu erkunden und uns zu entschuldigen."

Gemeinsam mit allen Beteiligten wolle man nun die Einlasssituation an der Vorkontrolle ausgewertet und dabei schonungslos ansprechen, wo Fehler, Faktoren und Verhaltensweisen lagen, die zu dieser Situation geführt haben. „Das betrifft natürlich auch das Verhalten der FSV-Fans. Eine alleinige Beschuldigung unserer Fans und deren pauschale öffentliche Verunglimpfung erachten wir dabei aber nicht als den richtigen Weg."

Teams trennen sich unentschieden

Sportlich wurde es im Anschluss dennoch. Beide Teams trennten sich 2:2, wobei der BFC Dynamo die zweimalige Führung der Gäste jeweils egalisieren konnte. Tabellarisch veränderte sich dadurch nichts. Der FSV Zwickau beendet die Saison auf einem guten vierten Platz. Der BFC blieb mit Rang acht hinter den eigenen Erwartungen zurück.