Polizeieinsatz nach Schlag in B-Liga - Neviges fordert Aufarbeitung Kreisliga B, Gruppe 2, Wuppertal & Niederberg: Der FC Iraklis Neviges siegte souverän mit 6:0 gegen den Langenberger SV. Die Partie wurde allerdings von unschönen Szenen überschattet. Nun gab der FC ein Statement zu den Vorkommnissen ab. rnrnrnrnrnrn von Tristan Benten · 04.04.2026, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Polizei musste nach Velbert reisen – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Kreisliga B, Gruppe 2, Wuppertal & Niederberg: Es war zunächst ein gewöhnliches B-Liga-Duell zwischen dem FC Iraklis Neviges und dem Langenberger SV - schlussendlich setzte sich der favorisierte FC souverän und klar mit 6:0 durch. Das Ergebnis rückte jedoch durch unschöne Szenen während der Partie in den Hintergrund. Iraklis Neviges gab ein Statement zum Geschehen ab.

Ein Schlag überschattet das Geschehen Einen Sahnetag erwischte Stavros Spyrou - der Angreifer war gleich vier mal erfolgreich (10., 33., 40., 55.) und verhalf seiner Mannschaft somit zu den drei Punkten. Zudem netzten noch Cem-Lee Kaymaz (34.) und Alex Alessio Castro (71.). Doch das Ergebnis rückte schnell in den Hintergrund. Schon von Beginn an wurde das Spiel von harten Zweikämpfen und kleinen Sticheleien geprägt. "Von Seiten des Langberger SV wurden Zweikämpfe wiederholt überhart geführt, zudem kam es zu fortlaufenden verbalen Entgleisungen gegenüber unseren Spielern. Aus unserer Sicht hat sich hierbei ein Verhalten gezeigt, das nicht mehr mit der notwendigen Kontrolle und Verantwortung auf dem Platz vereinbar ist", wurde auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins kommuniziert. Weiter hieß es: "Trotz dieser Umstände haben unsere Spieler versucht, sich auf das Sportliche zu konzentrieren und eine weitere Eskalation zu vermeiden."

Im zweiten Abschnitt kam es daraufhin zur entscheidenden Szene, die das Spiel überschatten sollte. Nach einem Foulspiel an einen Spieler des SV reagierte dieser wiederum mit einem Schlag. Der Unparteiische zückte unverzüglich die rote Karte. Doch mit dem Platzverweis war die Situation noch nicht bereinigt. "Besonders kritisch bewerten wir zudem, dass sich ein weiterer Spieler des Langberger SV über langere Zeit im Bereich unserer Ersatzbank aufhielt und dort unsere Spieler massiv verbal bedrohte. Unsere Ordner mussten wiederholt eingreifen und die Situation deeskalieren, da seitens des Langberger SV keine erkennbaren Maßnahmen zur Unterbindung dieses Verhaltens getroffen wurden", erklärte der FC.