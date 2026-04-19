Polizeieinsatz! Kreisliga-Derby endet in Massenschlägerei

Symbolfoto – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die 4. Mannschaft des BSV Eintracht Mahlsdorf hat am Sonntagnachmittag den Hellersdorfer FC zum Derby am Oschatzer Ring empfangen. Die Sportplätze beider Teams trennt nur ein knapper Kilometer. Entsprechend wurde schon im Vorfeld damit gerechnet, dass es etwas hitziger zur Sache gehen könnte. Dem sollte dann auch so sein. Und dennoch blieb das Spiel, dass Mahlsdorf klar mit 6:0 für sich entschieden hat, bis zum Abpfiff sportlich, auch weil der junge Schiedsrichter die Partie gut leitete. Danach aber eskalierte die Situation.

Mahlsdorf-Trainer Oliver Kiesewetter erklärte die Situation auf FuPa-Nachfrage. Demnach war das Spiel wie erwartet hitzig, ging aber nach 90 Minuten zu Ende und danach konnte man sich respektvoll die Hand geben. Auf dem Weg in die Kabine mussten die Teams an den Fans vorbei. Dabei lieferten sich Zuschauer und Spieler des Gastes vom HFC Wortgefechte, die schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten. Ein Spieler und ein Zuschauer gingen zunächst aufeinander los, setzten zu Faustschlägen an. Daraufhin bildete sich eine Menschentraube, aus der heraus es zu weiteren Faustschlägen kam. Bis zu 20 Menschen sollen laut einem Artikel der BZ beteiligt gewesen sein. Die Heimmannschaft hielt sich raus. Ein Spieler der Eintracht beorderte seine Teamkollegen schnell zurück auf den Platz, um sich nicht einzumischen.