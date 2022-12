Polizeieinsatz beim SV Uedesheim - Trainer weg In der letzten Partie des Neusser A-Ligisten ging es hoch her, nach der Niederlage gegen Bedburdyck trat der Trainer zurück. Weißenberg weiter souverän.

Am letzten Spieltag des Jahres war in der Kreisliga A noch mal einiges los. Insbesondere der SV Uedesheim hat zum Jahresabschlussfür ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

SV Uedesheim – SV Bedburdyck/Gierath 1:2 (1:1). Trainer weg, acht Punkte Rückstand auf die Spitze, Polizeieinsatz – das Jahr endete für den SV Uedesheim in einem Desaster. Nach der 1:2-Pleite gegen Bedburdyck/Gierath erklärte das Trainerteam um Dalibor Dobras seinen Rücktritt. „Du spürst als Trainer, wenn du die Mannschaft nicht mehr erreichst. Vom Gefühl hat es nicht mehr gepasst“, begründete Dobras seinen Rücktritt, der aber betonte: „Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Der Verein hat uns immer den Rücken gestärkt.“ Gegen Bedburdyck/Gierath geriet Uedesheim früh in Rückstand (12./ Felix Eßer), konnte durch Nico Lingweiler (13.) aber postwendent ausgleichen. In der 81. Minute erzielte Mo Salou dann den Siegtreffer für die Gäste. So richtig freuen konnten sich die Gierather aber nicht. Lars Jonokat war nach einem mutmaßlichen Schlag von Uedesheims Robin Höyng zu Boden gesackt und musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Gierather alarmierten die Polizei, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. „Das ist unfassbar, so was habe ich noch nicht erlebt. Das trübt natürlich unsere Freude über diesen wichtigen Sieg“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. Uedesheims Sportlicher Leiter Willi Oerding meinte: „So was gehört absolut nicht auf den Platz und wird beim SV Uedesheim nicht geduldet. Ich habe es selbst nicht gesehen und muss mich deshalb erst mal informieren.“ Zum Rücktritt von Dobras erklärte er: „Wir müssen das erst mal verdauen. Wir werden die Winterpause nutzen, um uns zu ordnen und einen neuen Trainer zu suchen.“