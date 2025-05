Polizei verhindert Platzsturm in Haching: Bielefeld feiert den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Partystimmung in Haching: Arminia Bielefeld feiert die Rückkehr in die 2. Bundesliga – und den Sprung an die Spitze. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Unterhaching – Am Sonntag, dem 11. Mai 2025, empfängt die bereits abgestiegene SpVgg Unterhaching um 13:30 Uhr die Arminia aus Bielefeld im uhlsport PARK. Für beide Teams steht nur noch die Ehre auf dem Spiel, denn aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz, steht der Aufstieg für die Gäste in die 2. Bundesliga bereits fest.

Arminia Bielefeld gelingt der Aufstieg in die 2. Bundesliga auf der Couch

Die Arminia steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der 3. Liga mit 66 Punkten und hat damit noch beste Chancen auf den Meistertitel, nachdem Tabellenführer Dynamo Dresden gestern in Mannheim gepatzt hat. Nach einer beeindruckenden Saison, in der die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat nicht nur in der Liga überzeugte, sondern auch sensationell das DFB-Pokalfinale erreicht hat, konnten die Ostwestfalen gestern die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern. Rostock (1:3 gegen Cottbus) und Saarbrücken (2:4 gegen Aachen) ließen Federn und machten somit den Aufstieg perfekt.

Die Ostwestfalen befinden sich in hervorragender Form. Von den letzten elf Ligaspielen gewannen sie neun, holten ein Remis und verloren nur eine Partie. Besonders beeindruckend war der 4:0-Heimsieg gegen Hansa Rostock, bei dem Joel Grodowski mit einem Doppelpack glänzte.

Haching auf Abschiedstour: Sebastian Maier verkündet Karriereende

Die Vorstädter hingegen planen längst für den Neustart in der Regionalliga Bayern. Trotz des feststehenden Abstiegs zeigte die Mannschaft von Trainer Vitali Matvienko in den letzten Wochen wieder mehr Kampfgeist. Von den vergangenen sechs Partien verlor Unterhaching nur zwei und trotzte unter anderem Energie Cottbus beim 1:1 einen Zähler ab.

Ein Ziel bleibt der Spielvereinigung noch: Die Mannschaft will sich für das anstehende Toto-Pokalfinale am 24. Mai gegen Illertissen einspielen. Dort geht es um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Unter der Woche unterlagen die Jungs von Vitali Matvienko den Gästen aus Hansa Rostock mit 0:2. Die Unterhachinger wollen sich nun im letzten Heimspiel der Saison mit einer ansprechenden Leistung Mut für das Endspiel holen. Mittelfeldspieler Sebastian Maier verkündete kürzlich, dass er seine Karriere beenden wird. Nach drei Jahren verlässt der 31-Jährige den Verein und wird im uhlsportPARK heute sicher gebührend verabschiedet. (mg)